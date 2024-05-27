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Евросоюз нарастил закупки российского железа и алюминия

РИА: ЕС увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса
27 мая 2024, 09:30
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз в марте текущего года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса в Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что российский экспорт железа и стали в марте вырос в 1,7 раза, или до 328 миллионов евро. Примечательно, что данный показатель является максимумом с мая прошлого года.

По данным источника, большего всего продукции из РФ весной текущего года закупила Бельгия. Оборот увеличился в 3,5 раза, до 130,5 млн евро.



Показатели Италии и Дании соответственно равны 85 млн и 35,1 млн евро. Германия нарастила закупки алюминия в 5 раз, до 22,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.

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#германия
#бельгия
Соцфонд России закончил год с многомиллиардным техническим дефицитом
РБК: Социальный фонд России закончил 2023 год с дефицитом почти на ₽600 млрд
27 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/SSV-Photo

Социальный фонд России завершил 2023 год с дефицитом на 593,4 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК.
В Минтруде объяснили, что в 2022 году в Пенсионном фонде максимальный профицит составлял 1,1 трлн. рублей, но получить его удалось из-за раннего перечисления федеральной части трансферта. В прошлом же году финансирование расходов сократили на то количество средств, что осталась с минувшего года.

Сумма расходов СФР в 2023 году составила 13,86 триллиона рублей. Данный показатель на 2,3% выше, чем необходимо согласно закону о бюджете.

Напомним, Социальный фонд России был создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 1 января 2023 года.

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#рубль
#пенсионный фонд
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В Госдуме предложили введение досрочной пенсии
27 мая 2024, 05:54

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение и обсуждение Государственной Думы законопроект о пересмотре статьи Федерального закона «О страховых пенсиях», передает «Московский комсомолец».
Парламентарии предложили учитывать стаж педагога (при условии, что не менее 50% детей в возрасте до 18 лет учатся в учреждениях среднего профессионального образования), и предоставлять право для досрочного выхода на пенсию.

Уточняется, что если законопроект будет принят, то после 25 лет обучения можно будет выйти на заслуженный отдых независимо от возраста студентов.

Ранее генеральный директор ОАО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк заявил, что для того, чтобы россияне увеличили свои сбережения при выходе на пенсию, им необходимо использовать два финансовых инструмента: программу долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративная пенсионная программа.

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Названы страны Европы с наиболее быстрым ростом цен на газ
27 мая 2024, 02:57

Фото: iStock/NiseriN

Цены на природный газ в Румынии, Греции и Дании в прошлом году упали вдвое, в то время как в Литве они выросли почти на 70%, сообщается в исследовании РИА Новости.
Отмечается, что в Польше и Словакии стоимость выросла более чем на 20%. В рейтинге представлены 30 стран, в том числе Россия, Беларусь, Казахстан, Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Испания и другие государства.

Снижение уровня цен наблюдалось в 14 странах. В Румынии стоимость природного газа упала на 55,5% в Греции – на 42,1%, в Дании – на 41,3%. Цена на газ в России не изменилась и в I квартале оставалась на уровне 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году отечественная добыча газа увеличилась – с января по апрель 2024 года было добыто 246,4 миллиарда кубометров.

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Стали известны лидирующие по доступности газа для населения европейские страны
Россия в 2023-м заняла второе место по доступности газа для населения в Европе
27 мая 2024, 00:51

Фото: iStock/Chepko

В прошлом году Россия заняла второе место по доступности газа для населения в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости о доступности природного газа для населения.
Отмечается, что Казахстан находится на первом месте. В исследовании говорится, что жители республики могут купить более 10 тысяч кубометров газа за среднемесячную зарплату.

Третье место заняла Белоруссия. Всего в рейтинг вошли 30 стран, в том числе Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и другие государства.

Ранее стало известно, что Италия стала основным покупателем российского газа среди стран ЕС, увеличив закупки топлива в марте. Власти страны увеличили объем приобретений в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года.

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ГД предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат
26 мая 2024, 16:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Размером месячного дохода физлица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), должны стать две средние зарплаты, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные комитетом Государственной думы по бюджету и налогам.
По мнению депутатов ГД, такое решение позволит освободить большее количество россиян от роста налогов.

При этом саму ставку увеличенного НДФЛ (15 процентов, в настоящее время действует для налогоплательщиков с доходов от пяти миллионов рублей в год) депутаты предложили не повышать, чтобы обеспечить гладкий переход.

В Государственной думе уверены, что при помощи такого подхода удастся сохранить привлекательность налоговой системы РФ и конкурентоспособность российской экономики.

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Мантуров: РФ не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus
#госдума
#налоги
#ндфл
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Мантуров: РФ не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus
26 мая 2024, 16:18

Фото: Сайт Кремля

Россия не допустит чтобы ситуация, подобная уходу производителей самолетов Boeing и Airbus, повторилась. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – сказал Мантуров, отвечая на вопрос о реакции государства, если в будущем Boeing и Airbus захотят работать с Россией.
Мантуров отметил, что ремонт техники от вышеуказанных производителей, которая имеется в распоряжении российских авиакомпаний, делают вовремя, в соответствии с требованиями. Это с учетом того, что российская авиация существует в санкционных условиях уже более двух лет.

«Относительно ремонта и своевременной замены запчастей – все это делается», – сказал Мантуров.
В 2022 году корпорации Boeing и Airbus официально прекратили техобслуживание своих самолетов для российских авиакомпаний.

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В России заявили об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus
Boeing и Airbus в парке авиакомпаний России соответствуют требованиям
26 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/Sitikka

Иностранные самолеты Airbus и Boeing, состоящие в парке российских авиакомпаний, полностью соответствуют требованиям российских авиационных властей. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, чьи комментарии опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Мантуров отметил, что никаких проблем с обслуживанием этих самолетов не существует.

«Постоянно проводится техническое обслуживание, — сказал он. — Все необходимые ремонтные работы и замена запчастей осуществляются своевременно».
На вопрос о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок, вице-премьер ответил, что «после их резкого ухода и закрытия рынка, такой сценарий больше не повторится».

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#сценарий
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В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии
В июне пенсии вырастут у граждан, отметивших 80-летний юбилей
26 мая 2024, 06:01

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 июня 2024 года граждане России, отметившие в мае 80-летний юбилей, буду получать повышенную пенсию. Размер доплаты повысится в два раза, а выплаты будут увеличены автоматически, сообщает «Парламентская газета».
«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», – объясняется в статье.

В то же время уточняется, что получателям страховой пенсии по старости будет назначена надбавка. Это повышение не повлияет на получателей страховки по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца. Фиксированные выплаты не удваиваются для инвалидов первой группы после 80 лет, поскольку они имеют аналогичные надбавки.

Пожилые люди, уволившиеся с работы не позднее апреля 2024 году, также могут рассчитывать на повышение пенсий.

«Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, но после увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчет занимал три месяца, выплаты человек получал на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируют на второй месяц после увольнения», – говорится в материале.

Ранее генеральный директор ОАО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк заявил, что для того, чтобы россияне увеличили свои сбережения при выходе на пенсию, им необходимо использовать два финансовых инструмента: программу долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративная пенсионная программа.

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#пенсия
#деньги
#финансы
#выплаты
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США пригрозили санкциями работающим в России европейским банкам
Минфин США пригрозил санкциями европейским банкам, работающим в России
26 мая 2024, 05:00

Фото: iStock/designer491

Соединенные Штаты пригрозили ужесточить санкции в отношении европейских банков, которые продолжают работать в России. О возможных последствиях предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Она подчеркнула, что банки, которые не приостанавливают свою деятельность в России, сталкиваются с «очень большими рисками». По словам министра, США будут вводить ограничения только в том случае, «если для этого есть причина». При этом она не уточнила, каким банкам угрожают такие меры.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, работающие в России, чтобы вынудить их покинуть рынок.

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#россия
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