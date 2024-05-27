Евросоюз нарастил закупки российского железа и алюминия

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Евросоюз в марте текущего года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса в Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что российский экспорт железа и стали в марте вырос в 1,7 раза, или до 328 миллионов евро. Примечательно, что данный показатель является максимумом с мая прошлого года.
По данным источника, большего всего продукции из РФ весной текущего года закупила Бельгия. Оборот увеличился в 3,5 раза, до 130,5 млн евро.
Показатели Италии и Дании соответственно равны 85 млн и 35,1 млн евро. Германия нарастила закупки алюминия в 5 раз, до 22,4 млн евро.
Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.
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По данным источника, большего всего продукции из РФ весной текущего года закупила Бельгия. Оборот увеличился в 3,5 раза, до 130,5 млн евро.
Показатели Италии и Дании соответственно равны 85 млн и 35,1 млн евро. Германия нарастила закупки алюминия в 5 раз, до 22,4 млн евро.
Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.
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Екатерина Коршунова