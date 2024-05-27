Соцфонд России закончил год с многомиллиардным техническим дефицитом

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Социальный фонд России завершил 2023 год с дефицитом на 593,4 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК.
В Минтруде объяснили, что в 2022 году в Пенсионном фонде максимальный профицит составлял 1,1 трлн. рублей, но получить его удалось из-за раннего перечисления федеральной части трансферта. В прошлом же году финансирование расходов сократили на то количество средств, что осталась с минувшего года.
Сумма расходов СФР в 2023 году составила 13,86 триллиона рублей. Данный показатель на 2,3% выше, чем необходимо согласно закону о бюджете.
Напомним, Социальный фонд России был создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 1 января 2023 года.
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Сумма расходов СФР в 2023 году составила 13,86 триллиона рублей. Данный показатель на 2,3% выше, чем необходимо согласно закону о бюджете.
Напомним, Социальный фонд России был создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 1 января 2023 года.
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Екатерина Коршунова