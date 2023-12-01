Фабрика пуантов из Балашихи вошла в десятку лучших в мире

Фото: Мининвест МО
Балашихинская компания «Р-КЛАСС» по изготовлению балетной обуви вручную входит в топ-10 лучших мировых производителей пуантов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания была создана в 1991 году как небольшое ателье высокого класса для пошива профессиональной обуви солистам главных театров России. Сегодня ателье выросло в фабрику, выпускающую высококачественную балетную обувь и конкурирующую на мировой арене с ведущими мировыми производителями», – говорится в сообщении.На фабрике заняты сотрудники с опытом работы в художественно-производственных мастерских Большого театра.
При производстве пуантов на фабрике используют современные методы обработки материалов и традиционные секреты работы балетных мастеров. В производстве используют только натуральные материалы и сырьё.
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Лора Луганская