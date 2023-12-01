Подмосковье стало лидером среди регионов по числу промышленных роботов на предприятиях

Фото: Мининвест МО
Московская область возглавила рейтинг регионов России по интеграции промышленных роботов за 2022 год. В регионе – 79 компаний-интеграторов роботизированных технологий, сообщила на заседании Координационного совета по промышленности в Калининграде зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она сослалась на данные Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.
«Для крупных предприятий роботизация бизнес-процессов – важная часть стратегии роста производительности. Часть подмосковных промышленных компаний уже активно применяет современные технологии, что помогает им налаживать серийное производство унифицированной продукции. Наиболее активно роботов внедряют в сферах пищевого производства и металлургии», – сказала зампред.Она отметила, что государство реализует различные программы по стимулирование роботизации. Так, в рамках займа «Проекты развития» Фонда развития промышленности предпринимателям доступно льготное заёмное финансирование проекта под 3% и 5% годовых на сумму от 100 млн до 1 млрд рублей сроком до 5 лет.
В Кашире расположен один из крупнейших роботизированных заводов по производству мясных продуктов АО «Черкизово». Благодаря роботизации, завод работает с минимальным участием сотрудников.
Производитель пластиковых изделий «Бытпласт» из Егорьевска максимально роботизировал производственные линии, чтобы выпуск продукции вёлся круглосуточно. Компания имеет современный, технологичный складской комплекс.
Читайте также:
В Подмосковье запустили новый логистический онлайн-сервис для экспортёров
Подмосковные производители за год увеличили объём отгрузки товаров на 22,5%
В Подмосковье наградили победителей регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»
Лора Луганская