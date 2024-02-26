ФНС усилит контроль за крупными должниками

Фото: iStock/ blinow61
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила с января представлять информацию о должниках с недоимкой выше 50 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо службы ее территориальным органам.
Данная мера может говорить о намерении властей максимизировать налоговые поступления и минимизировать бюджетный дефицит, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Тем более, что бюджет подразумевает увеличение налоговых поступлений к 2026 году до 29 трлн руб. — что на четверть больше, чем было в 2023 году.
Читайте также:
ФНС штрафует россиян за получение арендных платежей на иностранные счета
ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 миллиарда рублей
Как украинские хакеры обвалили систему ФНС России и была ли утечка данных россиян
Ювелина Бернст