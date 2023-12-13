Как украинские хакеры обвалили систему ФНС России и была ли утечка данных россиян

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Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 12 декабря была организована хакерская атака на сервера ФНС России. В результате взлома якобы была уничтожена инфраструктура налоговых органов, и все серверы оказались заражены вирусом. О том, что на самом деле произошло в сервисах ФНС и была ли утечка данных налогоплательщиков, читайте в материале «Радио 1».
ГУР Украины взломало ФНС России
Информация о том, что сервисы ФНС России были взломаны ГУР Украины появилась в сети 12 декабря. Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что военные разведчики проникли в центральный сервер налоговой службы, а затем взломали региональные сервера. Со ссылкой на управление разведки Украины, авторы порталов заявляли, что в результате хакерской атаки, были уничтожены все файлы и их резервные копии.
Украинские хакеры взломали свой налоговой сервис
Внимательные пользователи сети рассмотрели скриншоты украинских хакеров о взломе сервера ФНС России и пришли к выводу, что ГУР Украины «взломало» собственный сервер в фоторедакторе, так как на прикрепленных файлах виден ряд несостыковок.
Например, вместо названий файлов с вредоносными программами, было просто написано: «загрузка вируса».
Основным опровержением информации о хакерской атаке стало то, что сервис ФНС продолжил свою работу в России.
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Работа сервиса идет в штатном режиме, никаких сбоев зафиксировано не было, подчеркнули в налоговом органе.
Мобильный оператор Kyivstar подвергнут хакерской атаке
Украинский мобильный оператор «Киевстар» перестал работать утром 12 декабря. Кроме того, перестали работать системы оповещения о воздушной тревоге в ряде городов Украины. Вскоре директор Kyivstar Александр Комаров заявил, что IT-инфраструктура компании оказалась разрушена после хакерской атаки.
Вину за произошедшее Служба безопасности Украины возложила на Россию. По факту взлома крупного мобильного оператора Украины возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Крестьянова