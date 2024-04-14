Французская фирма Ceetrus продала торговые сети «Ашан» в РФ

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Французская компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашан», завершила сделку по продаже торговых площадей в России, сообщает РБК.
Предварительное соглашение о продаже торговых площадей было подписано сторонами в октябре 2023 года. После получения разрешения на сделку от правительства России, финальное завершение соглашения состоялось только в конце марта 2024 года.
Новым владельцем торговых комплексов, принадлежавших ранее «Ситрас», стала компания «Торговые галереи».
Ранее в начале апреля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей из-за задолженности по налогам.
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Новым владельцем торговых комплексов, принадлежавших ранее «Ситрас», стала компания «Торговые галереи».
Ранее в начале апреля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей из-за задолженности по налогам.
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Артем Кузьмин