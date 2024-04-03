Российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов

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Федеральная налоговая служба подозревает, что российский «Ашан» не доплатил налогов на сумму 180,9 миллиона рублей. Об этом информирует РБК, ссылаясь на финансовую отчетность компании.
«ФНС проверила российское подразделение «Ашан» по итогам работы за 2020—2021 годы. Сумма неуплаченных налогов может составлять 125,9 млн рублей», — сообщает издание.Отмечается, что в случае соответствующего решения по итогам проверки сумма долга составит 180,9 миллиона рублей. Причину проверти сети налоговая служба не уточняет.
Ранее стало известно, что арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак