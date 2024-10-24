Французская группа Auchan собирается продать все филиалы в России

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Французский ритейлер Auchan заявил о планах по продаже своих филиалов в России. Об этом сообщает издание Figaro.
Отмечается, что семья Мюлье, которой принадлежит компания, собирается вывести бизнес из России. Группа «Ашан» уже выбрала двух потенциальных покупателей.
Напомним, что «Ашан Ритейл Россия» – российское подразделение французского Auchan Retail. На территории России компания работает с 2002 года. Она является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объёму продаж.
В прошлом году российские власти ждали ухода зарубежных супермаркетов «Ашан», «Атак», Globus и Metro. Однако пока они остаются в стране. В общей сложности этим компаниям принадлежат 483 торговых объекта в 49 регионах России. Также в их собственности есть распределительные центры и производства товаров.
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Напомним, что «Ашан Ритейл Россия» – российское подразделение французского Auchan Retail. На территории России компания работает с 2002 года. Она является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объёму продаж.
В прошлом году российские власти ждали ухода зарубежных супермаркетов «Ашан», «Атак», Globus и Metro. Однако пока они остаются в стране. В общей сложности этим компаниям принадлежат 483 торговых объекта в 49 регионах России. Также в их собственности есть распределительные центры и производства товаров.
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Анастасия Чинкова