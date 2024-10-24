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Французская группа Auchan собирается продать все филиалы в России

Figaro: Auchan намерен продать филиалы в РФ, есть два потенциальных покупателя
24 октября 2024, 14:31
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Французский ритейлер Auchan заявил о планах по продаже своих филиалов в России. Об этом сообщает издание Figaro.
Отмечается, что семья Мюлье, которой принадлежит компания, собирается вывести бизнес из России. Группа «Ашан» уже выбрала двух потенциальных покупателей.

Напомним, что «Ашан Ритейл Россия» – российское подразделение французского Auchan Retail. На территории России компания работает с 2002 года. Она является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объёму продаж.



В прошлом году российские власти ждали ухода зарубежных супермаркетов «Ашан», «Атак», Globus и Metro. Однако пока они остаются в стране. В общей сложности этим компаниям принадлежат 483 торговых объекта в 49 регионах России. Также в их собственности есть распределительные центры и производства товаров.

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В России решили, как ответят Западу на использование замороженных активов
Силуанов: Россия будет использовать замороженные активы недружественных компаний
24 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Россия будет использовать замороженные активы недружественных компаний в ответ на аналогичные действия Запада, использующего по собственному усмотрению, в том числе для оказания помощи Украине, доходы от замороженных резервов РФ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистами.
Он отметил, что, если западные государства приступили к использованию доходов российского бизнеса, то и Москва поступит абсолютно также. На российских счетах находятся замороженные активы иностранных компаний, покинувших рынок РФ. Эти средства будут использоваться на нужды экономики, объектов страны и иные государственные цели.

Силуанов не назвал точные сроки реализации данного плана, но подчеркнул, что решения уже приняты.

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#антон силуанов
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ФАС выявила дорожный картель на 15 млрд рублей в двух российских регионах
ФАС выявила картельный сговор дорожников почти на 15 миллиардов рублей
24 октября 2024, 13:30

Фото: istockphoto/PawelO

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ выявили картельный сговор двух компаний, специализирующихся на дорожном строительстве и ремонте. По предварительной оценке, общая сумма начальных контрактов составила 14,9 миллиарда рублей.
Как сообщили специалисты ведомства, признаки нарушений антимонопольного законодательства были обнаружены в ходе торгов по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Воронежской и Тамбовской областях, передаёт «Коммерсант». Фигурантами возбуждённого дела стали ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника».

Эти компании заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорожного полотна в этих регионах. По мнению сотрудников ФАС, руководители фирм вступили в сговор с целью удержать цены на высоком уровне. Если вина будет установлена и доказана, обеим организациям грозят крупные оборотные штрафы.

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#дороги
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Министр Решетников увидел в экономике России признаки «охлаждения»
Министр Решетников: Российская экономика демонстрирует признаки «охлаждения»
24 октября 2024, 12:50

Максим Решетников (Фото: сайт Кремля)

Состояние российской экономики в конце третьего и начале четвёртого кварталов стало несколько меняться. В указанный период экономика РФ продемонстрировал признаки охлаждения.
Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Тем не менее, прогноз роста ВВП на 3,9% по итогам 2024 года остаётся в силе, заверил он. Министр подчеркнул, что наблюдаемый процесс является естественным и ожидаемым, так как экономика реагирует на решения, принимаемые руководством страны.

Одной из причин появления некоторых признаков охлаждения экономики Решетников назвал переориентацию внешней торговли. По его словам, в настоящее время около 80% товарооборота осуществляется с дружественными странами, тогда как в 2021 году с ними проводилось только 50% импортно-экспортных операций. Доля западных стран во внешней торговле сократилась до 19%, и, вероятно, будет ещё сокращаться, к чему также следует быть готовыми, подчеркнул глава Минэкономразвития.

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#министр
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#рф
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Экономист Лобода предложил увеличить пенсии некоторым женщинам
24 октября 2024, 06:05

Фото: istock/PIKSEL

Экономист Андрей Лобода предложил государству участвовать в финансировании пенсионных накоплений для домохозяек с детьми, что могло бы значительно увеличить их пенсионные выплаты.
По его мнению, такая мера поддержала бы женщин, которые прервали свою трудовую деятельность для ухода за детьми. Лобода выступил с этим предложением в интервью «Газете.Ru».

«Государство могло бы перечислять определённые суммы в негосударственные пенсионные фонды для женщин, занимающихся домашним хозяйством. Это позволило бы частично компенсировать их перерывы в работе», — отметил Лобода.

Он также добавил, что в некоторых западных странах существует концепция базового дохода, но её внедрение пока остается ограниченным. Экономист подчеркнул, что в России уже есть формы поддержки домохозяек, например, материнский капитал и пособия многодетным семьям. Однако он указал на проблему низких пенсионных баллов у домохозяек, что приводит к значительно меньшим выплатам в будущем.

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#государство
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Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев
24 октября 2024, 05:40

Фото: istock/FabrikaCr

Подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.
Об этом сообщил генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин.

«Вероятно, крупные предприятия импортировали большие объемы сливочного масла и сырья из-за рубежа. Но цены резко поднялись. Чем выше стоимость сырья, тем дороже выходит производство, что сказывается на конечной цене продукта», — отметил Чебурашкин в интервью телеканалу 360.ru.
Он добавил, что производителям становится невыгодно выпускать сливочное масло, поскольку его себестоимость слишком высока для получения адекватной прибыли. Однако изготовление продолжается, поскольку у многих предприятий остаются излишки сливок.

В последние недели в России наблюдается рост цен на продукты питания, включая товары первой необходимости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручения профильным ведомствам стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. Одним из возможных решений для граждан может стать изготовление сливочного масла в домашних условиях.

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#интервью
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Экономист Балынин опроверг дефицит масла в России
23 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение о том, что ложные сообщения о дефиците масла в России были запущены специально для оправдания высоких цен на него.
«В январе-феврале 2024 года производство сливочного масла сократилось, но в марте выросло на 13%, что позволило по итогам первого квартала выйти на уровень прошлого года. В апреле-мае наблюдался небольшой рост, а в июне произошло снижение на 8,2%. По итогам полугодия разница с прошлым годом составила всего 0,2%. Но в июле снижение продолжилось, и за 7 месяцев производство уменьшилось на 2,5%», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он добавил, что производство сливочного масла можно нарастить быстрее, чем тех же фруктов, поддерживая рост производства молока.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что государство не планирует вмешиваться в ценообразование на сливочное масло. Она подчеркнула это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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#производство
#товары
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#цены
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#рф
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В Московской, Тверской и Тульской областях оценят условия ведения бизнеса
23 октября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба проводит пилотный опрос предпринимателей об удовлетворённости условиями ведения бизнеса в Московской, Тверской и Тульской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Опрос будет проходить с 1 по 30 ноября с использованием Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ при участии Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ответить на вопросы можно по ссылке.

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#тверская область
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Путин увидел символическую «купюру БРИКС» на саммите в Казани и дал Набиуллиной
23 октября 2024, 17:58

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Символическую «купюру БРИКС» увидел на саммите в Казани президент Владимир Путин, а потом передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Как пишет РИА Новости, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.
«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (торгово-промышленная палата — прим. ред.), то ли еще кто-то, — они напечатали такую квазиденьгу», — прокомментировал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что купюра является символом общей работы, проводимой в рамках объединения. К слову, по словам Пескова, купюра не удовлетворила Набиуллину.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана до 24 октября.

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В «Ростехе» заявили о возможности остановки экспорта высокотехнологичной продукции
«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ставки ЦБ
23 октября 2024, 17:21

Сергей Чемезов (Фото: сайт Кремля)

Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в рамках заседания Совета Федерации.
«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку», — пояснил глава «Ростеха».

По словам Чемезова, либо госкорпорация прекращает весь экспорт высокотехнологичной продукции, которая включает самолеты, системы ПВО, либо необходимо сформировать альтернативу. Он отметил, что рекордный уровень ключевой ставки — это «серьезный тормоз» для роста промышленности.

Ранее заместитель председателя банка Алексей Заботкин не исключил нового повышения ключевой ставки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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