В «Ашане» ответили, останется ли компания на российском рынке

Фото: iStock/blinow61
«Ашан» сообщил, что не собирается уходить с российского рынка.
«Нет. Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью для РБК.
Ранее представители «Ашана» также сообщали, что компания не собирается покидать российский рынок. Совсем наоборот — ритейлер намерен расти и развиваться на территории Российской Федерации.
Напомним, компания «Ашан» была создана во Франции, однако, в 2023 году «Ашан ритейл Россия» работает на российском рынке автономно от материнской компании.
Читайте также:
Французская фирма Ceetrus продала российские торговые сети «Ашан»
РБК: «Ашану» грозит доначисление 180 млн рублей после проверки ФНС
Торговая сеть «Ашан» опровергла снятие с продажи георгиевских лент
Евгения Парфентьева