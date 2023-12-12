ФСБ и ФНС раскрыли схемы подпольного производства пива

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ФНС и ФСБ две схемы теневого производства пива, по которым выпускается больше 2 млрд литров неучтенной продукции. Об этом рассказали источники РБК. По их словам, суммы неуплаченных акцизов и НДС составляют десятки миллиардов рублей.
Первая схема представляет из себя скрытое производство. Для выпуска неучтенного пива заводы и зависимые от них фирмы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства, а впоследствии всё это идет на «теневой» выпуск. При этом закупки солода, потребления воды и энергии растут, а официальная загрузка мощностей составляет в среднем от 5% до 60%. Неучтённое пиво, как правило, продают в розницу через бары.
Вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше 5 граммов на 100 мл платят пониженный акциз. Участники этой схемы не покупают сырья, тары и этикеток для лимонадов и не продают безалкогольные напитки в рознице.
И в том, и в другом случае, как объясняет источник РБК, неучтённая выручка может поступать производителям под видом займов от зависимых фирм. Такие займы не возвращаются или возвращаются не полностью.
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Вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше 5 граммов на 100 мл платят пониженный акциз. Участники этой схемы не покупают сырья, тары и этикеток для лимонадов и не продают безалкогольные напитки в рознице.
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Артем Путинцев