ФСБ изъяла тысячи литров паленого алкоголя из дома российской пенсионерки

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В Стерлитамаке (Башкортостан) сотрудники ФСБ России нашли в доме 66-летней пенсионерки более 3 тысяч литров паленого алкоголя общей суммой 2,5 млн рублей.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, женщина незаконно покупала этиловый спирт, разбавляла его водой и разливала по бутылкам. Полученный «напиток» она продавала на территории Стерлитамака и других районов региона. Женщина была задержана по время проведения проверочной закупки.
Возбуждено угольное дело за незаконное производство и оборот спиртных напитков.
Правоохранители изъяли найденный алкоголь и отправили на экспертизу, которая признала спиртное опасным для жизни.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что парламентарии от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу виноделен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Возбуждено угольное дело за незаконное производство и оборот спиртных напитков.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что парламентарии от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу виноделен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак