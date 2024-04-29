FT: банки Европы в 2023 году принесли бюджету России почти миллиард евро

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Европейские банки заплатили России около 800 миллионов евро налогов в 2023 году, что в четыре раза больше, чем до начала СВО на Украине, сообщает Financial Times.
Отмечается, что источником поступлений в бюджет России выступили Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP.
В 2021 году западные банки заплатили около 200 миллионов евро налогов, и эта цифра резко возрасла в 2023 году по мере роста доходов кредитных организаций. Санкции сделали российские банки недоступными для западных заемщиков, что сделало европейские банки еще более популярными среди жителей России.
В прошлом году Украина внесла группу Raiffeisen Bank International (RBI) в список «спонсоров войны», поскольку банки, принадлежащие австрийцам, продолжали работать в России. Однако после переговоров с ЕС банк был исключен из реестра.
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В 2021 году западные банки заплатили около 200 миллионов евро налогов, и эта цифра резко возрасла в 2023 году по мере роста доходов кредитных организаций. Санкции сделали российские банки недоступными для западных заемщиков, что сделало европейские банки еще более популярными среди жителей России.
В прошлом году Украина внесла группу Raiffeisen Bank International (RBI) в список «спонсоров войны», поскольку банки, принадлежащие австрийцам, продолжали работать в России. Однако после переговоров с ЕС банк был исключен из реестра.
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Александр Климов