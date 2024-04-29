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FT: банки Европы в 2023 году принесли бюджету России почти миллиард евро

29 апреля 2024, 04:52
Фото: iStock/darkojow

Фото: iStock/darkojow

Европейские банки заплатили России около 800 миллионов евро налогов в 2023 году, что в четыре раза больше, чем до начала СВО на Украине, сообщает Financial Times.
Отмечается, что источником поступлений в бюджет России выступили Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP.

В 2021 году западные банки заплатили около 200 миллионов евро налогов, и эта цифра резко возрасла в 2023 году по мере роста доходов кредитных организаций. Санкции сделали российские банки недоступными для западных заемщиков, что сделало европейские банки еще более популярными среди жителей России.



В прошлом году Украина внесла группу Raiffeisen Bank International (RBI) в список «спонсоров войны», поскольку банки, принадлежащие австрийцам, продолжали работать в России. Однако после переговоров с ЕС банк был исключен из реестра.

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#банк
#европа
#налоги
#бюджет
Раскрыта максимальная выплата женщинам во время беременности и после родов
29 апреля 2024, 05:30

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл размер максимальных выплат женщинам во время беременности и после родов. По его словам, в 2024 году можно будет получить максимум 565 000 рублей с учетом стажа и суммы, выплаченной за последние два года, передает РИА Новости.
«Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности», – отметил Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ускоренными темпами повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), доведя его до 35 000 рублей к 2030 году. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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В Турции рассказали, как стране удалось избежать кризиса благодаря России
Минэнерго Турции: Газовые сделки с Россией помогли избежать энергокризиса
28 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/NiseriN

Сделки с Россией по газу помогли Турции избежать энергетического кризиса, об этом сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, его цитирует Financial Times.
«Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергокризиса, охватившего западные страны», — заявил Байрактар.

По информации издания, в 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Турцию, на её долю приходилось более 40 процентов поставляемого в страну энергетического сырья.

Министр также отметил, что сейчас Стамбул находится в поисках новых поставщиков газа, среди них: Россия, Иран и Азербайджан. Турция рассматривает сотрудничество по сжиженному природному газу и с американской компанией ExxonMobil.

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#газ
#турция
#россия
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Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
28 апреля 2024, 15:21

Фото: iStock/Indigo Division

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
В заявлении правительства утверждается, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Размер пошлины составлял от четырех до семи процентов исходя из курса национальной валюты.

Ранее аналитики сообщали, что данная мера существенно не изменит ситуацию в угольной отрасли, которой грозит сокращение добычи. В особенности, один из главных угледобывающих регионов страны — Кемеровская область — уже сократил объемы добычи угля на два процентных пункта с начала этого года.

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#страны
#рф
#правительство
#экспорт
#экономика
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Володин заявил о прекращении роста экономик стран Европы
Спикер ГД Володин: рост экономик стран Европы прекратился
28 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Экономики европейских государств перестали расти, а санкции против России ударили по самой Европе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Представитель Госдумы подчеркнул, что по прогнозам на текущий год рост экономики Германии составит всего 0,2%. В остальных европейских государствах наблюдается аналогичная ситуация.

Всё это, по словам Володина, говорит об ударе антироссийских санкциях по самим странам Европы, которые их и ввели.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что экономика Индии может стать ведущей в мире. Отмечается, что Индия, по нынешним прогнозам, обгонит Китай по экономическому росту к 2028 году.

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#экономика
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#россия
#вячеслав володин
#госдума
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Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Россия установила квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября
28 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что президент России Владимир Путин ранее дал соответствующее поручение. Принятие такой меры позволит поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Согласно мерам правительства, общий объём экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона томм, включая более 12,4 миллионов тонн для азотных удобрений и порядка 7,3 миллиона тонн для сложных.

Минпромторг будет заниматься распределением объёма квот.

Уточняется, что квоты не распространяются на поставку удобрений в Южную Осетию и Абхазию.

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#правительство
#экономика
#удобрения
#поручение
#минпромторг
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Сбер опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами
«Сбер»: срок подачи заявки для обмена замороженными активами истекает 30 апреля
28 апреля 2024, 09:07

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Клиенты-физлица «Сбера» могут принять участие в обмене замороженными активами, воспользовавшись веб-версией банка. Им необходимо подать заявку на заключение сделки по продаже ценных бумаг до 30 апреля текущего года. Об этом говорится на сайте веб-версии банка.
Отмечается, что на сайте «Сбера» для пользователей доступна инструкция как физическое лицо может вернуть финансовые средства. Необходимо перейти по персональной ссылке, которую кредитная организация отправит в СМС. После чего необходимо авторизоваться в веб-версии «Сбербанк Онлайн» и подтвердить открытие специального брокерского счета до указанного срока.

Уточняется, что «Инвестиционной палата» завершит прием заявок 8 мая. К выкупу могут быть предъявлены более 3500 биржевых инструментов.

Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.

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#сбербанк
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#смс
#активы
#деньги
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ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
ЕС призвал Россию отменить передачу «дочек» Ariston и Bosch структуре «Газпрома»
28 апреля 2024, 07:50

Фото: iStock/dikushin

Европа призвала РФ отменить решение о передаче во временное управление активов зарубежных компаний. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
Речь идет о российских дочерних предприятиях итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate. В заявлении ведомства уточняется, что Европейский союз призывает Москву искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены.

В Евросоюзе считают, что действия российской стороны подтвердили ее статус как «непредсказуемого игрока» в сфере экономики.

Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.

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#экономика
#евросоюз
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Уровень безработицы в России в марте обновил исторический минимум
Росстат: уровень безработицы в России в марте составил 2,7%
27 апреля 2024, 19:24

Фото: istockphoto/tuaindeed

В марте 2024 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума, составив 2,7%, по данным Росстата.
Это означает, что 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше были классифицированы как безработные, согласно методологии Международной организации труда. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в феврале 2024 года, когда уровень безработицы составил 2,8%.

Общее число безработных в стране снизилось с 2,109 миллиона человек в феврале до 2,026 миллиона человек в марте. По данным Роструда, к концу марта 2024 года органы службы занятости населения вели учет 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 0,4 миллиона человек имели статус безработного, включая 0,3 миллиона человек, получающих пособие по безработице.

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Путин: Экономические показатели начала года оказались выше прогнозируемых
27 апреля 2024, 17:18

Фото: сайт Кремля

Макроэкономические показатели в стране в начале года оказались выше прогнозов, которые давали специалисты Центробанка, министры и эксперты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам, проходящем в режиме видеоконференции, российский лидер отметил, что реальное состояние экономики страны позволяет улучшать и прогнозы относительно её развития. Недаром все ключевые макроэкономические индикаторы на начало года оказались выше прогнозируемых, подчеркнул президент.

Основываясь на расчёты и мнения экспертов и аналитиков, глава государства сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам 2024 года может превысить 3%, что также выше ранее прогнозируемого показателя.

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