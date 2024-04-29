Обнаружена связь двух убитых в Германии украинцев с россиянином

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Гражданин России, задержанный в связи с убийством двух украинцев в немецком городе Мурнау, был знаком с жертвами. Об этом портал Bayerische Rundfunk 24 сообщил на основе слов местного жителя.
Собеседник агентства утверждает, что мужчины были друзьями. По его словам, незадолго до инцидента они вместе выпивали.
Директор МВД Баварии Йоахим Херрманн считает, что конфликт мог начаться из-за сильного опьянения подозреваемого и жертв.
Ранее, 28 апреля, в Баварии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев.
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Директор МВД Баварии Йоахим Херрманн считает, что конфликт мог начаться из-за сильного опьянения подозреваемого и жертв.
Ранее, 28 апреля, в Баварии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев.
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Александр Климов