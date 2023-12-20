FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР

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США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.
Уточняется, что транш является неким «авансом», входящим в компенсацию Украине с российской стороны. По информации газеты, в общей сложности государства G7, Европейского союза и Австралия заморозили российские активы на сумму 260 миллиардов евро. Порядка 210 миллиардов евро находилось в распоряжении Евросоюза.
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