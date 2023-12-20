Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов

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Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что нефтегазовая отрасль России в текущем году выдержала санкционное давление. Об этом Шульгинов сообщил в интервью «Россия 24».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции против России продлятся долгие годы. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на нашу страну и на международные отношения.
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