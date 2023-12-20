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Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов

Шульгинов: Россия выдержала санкции и обеспечила потребителей энергоресурсами
20 декабря 2023, 11:39
Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что нефтегазовая отрасль России в текущем году выдержала санкционное давление. Об этом Шульгинов сообщил в интервью «Россия 24».

Шульгинов подчеркнул, что нефтегазовая отрасль также смогла обеспечить потребителей энергоресурсами. Глава Минэнерго добавил, что топливно-энергетическому комплексу РФ пришлось работать в этом году не только в санкционном режиме, но и в условиях мирового энергетического кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции против России продлятся долгие годы. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на нашу страну и на международные отношения.

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#санкции
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#нефть
#экономика
#топливо
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На 83 % вырос объем переработки рыбы в Подмосковье
20 декабря 2023, 11:22

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За 5 лет в Московской области на 83 % вырос объем переработки рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С каждым годом в Московской области увеличивается количество предприятий по переработке рыбной продукции.

«В Подмосковье сегодня изготавливается более 22 % от общего объема консервированной рыбы, произведенного в ЦФО. Показатель данной категории товаров в регионе за 5 лет вырос на 83 % и составил более 60 000 тонн. Для сравнения в 2019 году по статистическим данным объем переработки был равен 25 500 тоннам», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что за 2023 год было экспортировано 8 000 тонн рыбной продукции, ракообразных и моллюсков из Подмосковья. В основном подмосковную продукцию покупают республика Беларусь, Казахстан, Грузия, Молдавия и Армения.

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Министерство финансов РФ не нашло денег на кладбища
Законопроект Минстроя о похоронном деле не прошёл Минфин из-за нехватки денег
20 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Faferek

Новая версия законопроекта о похоронном деле, которую подготовил Минстрой, прошла все ведомства, за исключением Минфина.
Там заявили об отсутствии денег на предлагаемые процедуры, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство в нынешних экономических условиях не видит источник средств в бюджете для создания реестра кладбищ и мест захоронений. Представитель Минфина подтвердил проблему, которая возникла с документом.

Минстрой предлагал вывести в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории. Предлагалось лишать их лицензии, если будет обнаружено многократное нарушение правил. Местным властям хотели предоставить право отслеживать цены на погребения и продавать места для семейных захоронений на торгах.

Ранее депутаты Госдумы подготовили проект изменения закона о похоронном деле. В прошлом году он прошёл только «нулевые чтения». Соавтор документа Светлана Разворотнева сообщила, что внешнеполитические события лишили вопрос актуальности.
Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев заявил, что для создания единого реестра нужно посчитать, сколько в стране кладбищ и захоронений. У властей и участников рынка радикально расходятся цифры. Первые утверждают, что в стране 81-83 тысячи кладбищ, а в Союзе похоронных организаций и крематориев насчитали около 600 тысяч.

Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет это тем, что большая часть кладбищ не прошла процесс межевания и по официальным данным их не существует.

Юрист Елизавета Потемкина уверена, что шансы на принятия законопроекта в следующем году малы. Регуляторы и бизнес сильно расходятся в представлениях о правильном устройстве отрасли.

По итогам прошлого года выручка ритуальных компаний в России выросла на 5%, до 86 млрд рублей, при инфляции в стране 11,94 процента. Отставание от общего роста цен зафиксировали после 2 лет резкого роста рынка.

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#кладбище
#россия
#минфин
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Российские власти одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций
РБК: Российские власти одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций
20 декабря 2023, 04:00

Фото: iStock/Derek Brumby

Российские власти одобрили ряд основных параметров реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированные источники в правительстве и в комиссии.
Уточняется, что речь идёт о законопроекте Минэкономразвития РФ о внесении изменений в федеральные законы (ФЗ) «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах».

В публикации говорится, что основная часть поправок направлена на защиту прав миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях. Предполагается, что принятия законопроекта повысит уровень защиты прав миноритарных акционеров при приобретении крупных пакетов акций и обеспечит соблюдение интересов всех сторон процедуры.

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#законы
#путин
#рф
#акции
#сделки
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Bloomberg: Переработка нефти в России достигла самого высокого уровня с апреля
20 декабря 2023, 01:58

Фото: iStock/Bet_Noire

Объёмы переработки нефти в России достигли самого высокого уровня с начала апреля. Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают примерно на 368 тысяч баррелей сырой нефти в день больше, чем в начале декабря, сообщил агентству информированный источник.

После введения антироссийских санкций Москва засекретила официальную информацию о добыче нефти. Для оценки объемов добычи российской нефти западные эксперты сейчас используют данные по ее экспорту морским путём, а также по работе нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Данные отслеживания танкеров говорят о том, что за первую неделю декабря ежесуточный морской экспорт российской сырой нефти вырос примерно на 910 тысяч баррелей и составил в среднем 3,76 млн баррелей, и это — самый высокий показатель с начала июля.

За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании.

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#россия
#нефть
#переработка
#экспорт
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Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских компаниях
РБК: Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских компаниях
20 декабря 2023, 00:14

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Президент РФ Владимир Путин подписан указ, лишающий немецкую нефтегазовую компанию Wintershall и австрийскую OMV прав в компаниях, которые занимались разработкой Ачимовских отложений Уренгойского месторождения и Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом пишет РБК.
Путин распорядился, чтобы все права и обязанности совместных предприятий (СП) перешли к ООО, созданным российским правительством. Уточняется, что акционеры из РФ получат в них доли, пропорциональные долям в СП.

В публикации говорится, что доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших совместных предприятиях, перейдут к ООО. В свою очередь их предлагается приобрести «Газовым технологиям» (в ООО, связанном с Ачимовскими отложениями) и АО «СОГАЗ» (в ООО, связанном с Южно-Русским месторождением). При этом средства от продажи будут перечислены на спецсчета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

Владимир Путин 22 декабря 2022 года подписал указ, запрещающий «Газпрому» приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» государств — немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV — до 1 октября 2023 года.

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#газ
#владимир путин
#указ
#услуги
#компании
#рф
#нефть
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Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики
19 декабря 2023, 21:17

Фото: kremlin.ru

На фоне выхода нового, двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики.
«Двенадцатый пакет санкций против России вступил в силу. Между тем, европейская экономика неуклонно погружается в рецессию», - прокомментировал ситуацию Медведев на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в 12 пакет антироссийских санкций Европейского союза попали 147 физических и юридических лиц. В том числе, под ограничениями оказались: главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Афзалов, российские телеканалы «Спас» и «Царьград», а также и сын Медведева Илья.

Всего в настоящий момент в санкционных списках ЕС находятся 1950 физических и юридических лиц, относящихся к РФ.

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#дмитрий медведев
#санкции
#евросоюз
#экономика
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Производство полимерных материалов в ОЭЗ «Дубна» получило региональный заём на оснащение
19 декабря 2023, 17:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Беролюкс», получит льготный заём на 60,6 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания производит полимерные и композитные материалы. Средства выдал Фонд развития промышленности Подмосковья. Их направят на покупку технологического оборудования, его монтаж и подготовку к серийному выпуску продукции.
«Заём будет направлен на приобретение нового оборудования для производства. Его разместят в производственном цехе площадью 25 тыс кв м, созданном в рамках второй очереди строительства предприятия. Выпуск продукции начнётся уже в будущем году», – отметила зампред.
Ранее компания ввела в эксплуатацию двухэтажное здание административно-бытового корпуса площадью более 1,2 тыс «квадратов».

Компания «Беролюкс реализует проект по запуску завода в ОЭЗ «Дубна» с 2018 года. Объём инвестиций в его реализацию составляет около 1,3 млрд рублей.

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#оэз
#оэз «дубна»
#подмосковье
#московская область
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В Щёлкове появится импортозамещающее производство лекарств
19 декабря 2023, 14:11

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Щёлково появится высокотехнологичное производство лекарств. Фармацевтический комплекс построит компания «Кронофарм индастриз», входящая в группу компаний «Кронофарм», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что участок под проект компания получила в аренду на льготных условиях по программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект превысят 1,4 млрд рублей. Старт выпуска продукции запланирован на I квартал 2027 года.
«Производство будет основано на участке, предоставленном компании под реализацию импортозамещающего проекта в рамках программы «Земля за 1 рубль». На новом предприятии создадут около 200 новых рабочих мест. Запуск производства позволит заместить аналогичные препараты из Бельгии, США, Германии, Венгрии, Франции и других стран», – рассказала Зиновьева.
Завод в Подмосковье станет первым собственным производством компании «Кронофарм». Там отметили, что проект потребует особых технических, технологических и организационных решений.

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#мининвест мо
#лекарства
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#производство
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#экономика
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#подмосковье
#московская область
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Россиян предупредили о возможном укреплении рубля из-за кризиса
Эксперт по финансам Кабаков предупредил о возможном укреплении рубля
19 декабря 2023, 13:54

Фото: IStock/SSV-Photo

Курс американской валюты будет находиться на уровне 90 рублей за доллар на протяжении трёх месяцев, однако снижения доходов россиян и стагнации импорта, российская валюта может укрепиться. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор по стратегии «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«Сейчас доллар по 90 рублей, и эта динамика, вероятно, сохранится на ближайшие три месяца. Но есть некие предпосылки укрепления рубля, о которых мало кто говорит. Мы можем столкнуться с определённой кризисной ситуацией, к этому добавляются санкции, и в этом контексте есть предпосылки к укреплению рубля», — отметил Кабаков.
По словам эксперта, рубль начнёт укрепляться из-за снижения реальных располагаемых доходов населения и стагнации импорта на фоне санкций. Также есть вероятность высокой волатильности на рынке нефти.
«От текущих цен на нефть мы можем нарисовать и 50, и 60 долларов, а можем пойти и выше. Конечно, если будет умеренный темп роста мировой экономики, и если экономика Китая будет восстанавливаться, то мы вполне вероятно увидим и восстановление цен на нефть. Но пока есть предпосылки к волатильности цен на нефть», — добавил собеседник.
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#доллар
#рубль
#экономика
#санкции
#нефть
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