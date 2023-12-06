Глава «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать фирму. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что Боллоев направил письмо главе Росимущества Вадиму Яковенко, сообщил, что национализация компании – «единственный выход из сложившейся ситуации».
Такое предложение поступило в связи с тем, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group не приняла условия возможной сделки, предложенные российской стороной после перехода «Балтики» под временное управление Росимущества.
По оценке Боллоева, балансовая стоимость основных средств компании составляет 17 миллиардов рублей. Однако необходимо провести обновление технологического оборудования и программного обеспечения, поскольку датская компания недостаточно вложилась в развитие своих площадок на территории России.
Вместе с тем президент компании упрекнул Carlsberg в «политике планомерного снижения выпуска продукции» под брендом «Балтика». В связи с этим, учитывая одностороннее расторжение лицензионного соглашения датской компанией, она может столкнуться со снижением объёмных и доходных показателей до 50%. Боллоев отметил, что решить возникшие проблемы не удастся без национализации и поддержки со стороны государства.
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Такое предложение поступило в связи с тем, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group не приняла условия возможной сделки, предложенные российской стороной после перехода «Балтики» под временное управление Росимущества.
Вместе с тем президент компании упрекнул Carlsberg в «политике планомерного снижения выпуска продукции» под брендом «Балтика». В связи с этим, учитывая одностороннее расторжение лицензионного соглашения датской компанией, она может столкнуться со снижением объёмных и доходных показателей до 50%. Боллоев отметил, что решить возникшие проблемы не удастся без национализации и поддержки со стороны государства.
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Анастасия Чинкова