Компания Carlsberg угрожает России международным судом из-за «Балтики»

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Конфликт менеджмента фирмы Carlsberg и российских госчиновников, разгоревшийся из-за отечественного актива датского пивоваренного концерна — «Балтики», давно вышел за пределы публичного пространства. Стороны ведут активную переписку и руководство компании угрожает России юридическими последствиями.
Концерн Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявил о своем желании уйти из РФ в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. В этом году менеджмент компании заявил о продаже бизнеса в России, не назвав, впрочем, ни будущего владельца, ни параметров сделки.
Однако 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% «Балтики» перешли под управление Росимущества, и сделка сорвалась. Carlsberg назвал действия России «незаконной экспроприацией» и предложил урегулировать спор в течение трех месяцев, которые отсчитываются от даты письма (13 октября).
Минфин РФ отметил, что «Балтика» не находится в собственности государства, а Росимущество назначено лишь временным управляющим. Минфин также распространил общий комментарий, в котором указано, что внешнее управление в отношении некоторых компаний из недружественных стран вводится в качестве ответной меры на антироссийские санкции Запада.
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Однако 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% «Балтики» перешли под управление Росимущества, и сделка сорвалась. Carlsberg назвал действия России «незаконной экспроприацией» и предложил урегулировать спор в течение трех месяцев, которые отсчитываются от даты письма (13 октября).
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Александр Бойцов