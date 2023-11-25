Глава Минтранса Савельев сообщил, сколько самолетов РФ потеряла из-за санкций

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Страна потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций, которые коснулись авиаотрасли.
Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет РИА Новости.
В начале ноября вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что РФ стала рекордсменом по количеству рестрикций, которые водились против неё, поэтому 2023 год прошел для страны под знаком «санкций из ада». Но и в таких условиях российская экономика научилась жить и развиваться.
Оверчук привел в пример достижения в области авиастроения. По его словам, сейчас в России налажено импортозамещение двигателей для пассажирских самолетов МС-21.
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«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты», —рассказал глава Минтранса.
Оверчук привел в пример достижения в области авиастроения. По его словам, сейчас в России налажено импортозамещение двигателей для пассажирских самолетов МС-21.
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Мария Фирсова