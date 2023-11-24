ФСБ задержала жителя Крыма за отправку ВСУ запчастей для авиатехники

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Феодосии местного жителя по подозрению в государственной измене. Он отправлял на Украину запчасти и комплектующие для военной авиационной техники.
В силовом ведомстве сообщили, что подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему вменяется преступление, предусмотренное статьей 275 УК РФ (государственная измена). Ведется следствие.
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