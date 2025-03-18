Госдолг регионов РФ в прошлом году превысил 3 триллиона рублей

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Государственный долг российских регионов за прошлый год превысил три триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты.
«По состоянию на 1 января 2025 года государственный долг субъектов Российской Федерации составил 3 147,8 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2024 года (3 220,7 млрд рублей) на 72,9 млрд рублей, или на 2,3%», — сообщает ведомство.
При этом общий госдолг и долг муниципальных образований, входящих в состав российских субъектов, снизился на 2,5% в сравнении с 2023 годом и составил 3,53 триллиона рублей.
Снизился и совокупный долг по бюджетным кредитам. Показатель уменьшился на 1,3% и достиг 2 709,7 миллиардов рублей.
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Иван Мусатов