Россиянам рассказали о возможном снижении ключевой ставки и процентов по вкладам

С 17 марта вступает в силу новый пакет санкций Европейского Союза, который включает запрет на доступ к системе SWIFT для 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций. Это решение стало частью 16-го пакета санкций, объявленного Советом ЕС в конце февраля. Об этом пишет РИА Новости.