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Россиянам рассказали о возможном снижении ключевой ставки и процентов по вкладам

Эксперт Охорзин: в апреле ожидается возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Уже в апреле текущего года Центральный банк России может рассмотреть снижение ключевой ставки. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.
Он полагает, что ЦБ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% на ближайшем заседании.

«Регулятор занял выжидательную позицию и, скорее всего, сохранит жесткую денежно-кредитную политику еще на месяц. Однако в апреле 2025 года возможен пересмотр ключевой ставки в сторону понижения», — отметил Охорзин в беседе с «Известиями».

При этом, по словам эксперта, сохранение ключевой ставки на текущем уровне не гарантирует стабильности условий по сберегательным продуктам.

Тем временем кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью с «Газетой.Ru» отметил, что банки продолжат снижать ставки по вкладам.

«В случае сохранения ключевой ставки доходность вкладов до полугода останется без изменений, а по более длинным депозитам может пойти вниз», — пояснил Балынин.

Он уточнил, что на ставки по вкладам более чем на шесть месяцев может повлиять как решение об уровне ключевой ставки, так и сигнал по будущим решениям. Специалист добавил, что ставки по таким вкладам могут снизиться на 0,5–2%.

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#интервью
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#цб
Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 российских банков начинается с 17 марта
17 марта 2025, 07:33

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

С 17 марта вступает в силу новый пакет санкций Европейского Союза, который включает запрет на доступ к системе SWIFT для 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций. Это решение стало частью 16-го пакета санкций, объявленного Советом ЕС в конце февраля. Об этом пишет РИА Новости.
В список попали такие банки, как «Ак Барс», «Уралсиб», «Банк Точка», «Национальный резервный банк», Росэксимбанк и другие. В пресс-службах некоторых банков, включая «Банк Точка» и «Уралсиб», отметили, что отключение от SWIFT не окажет значительного влияния на их деятельность, так как они уже используют альтернативные каналы для трансграничных платежей.

Система SWIFT, ранее являвшаяся основной для международных банковских операций, потеряла свою значимость для ряда российских финансовых учреждений после введения санкций в 2014 году. В ответ на это в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая также попала под ограничения ЕС.

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Эксперты рекомендуют сохранять средства на коротких вкладах
Аналитик Зварич: пока лучше сохранять средства на коротких вкладах
17 марта 2025, 07:15

Фото: iStock/lovelyday12

В условиях ухудшения депозитных условий, российские банки начали снижать ставки по долгосрочным вкладам, что вызывает опасения у вкладчиков. Об этом пишет РИА Новости.
Главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич отметил, что спрос на долгосрочные депозиты смещается в сторону краткосрочных из-за стремления клиентов зафиксировать оптимальные условия на более длительный срок.

По словам Зварича, вкладчики опасаются потерять доход в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В связи с этим, он рекомендовал не спешить с закрытием коротких вкладов.

«Переход на долгосрочные депозиты будет оправдан лишь тогда, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки», — добавил аналитик.

Он также отметил, что такие условия могут сложиться ближе к концу второго — началу третьего квартала 2024 года. В текущей ситуации вкладчикам стоит внимательно следить за изменениями на финансовом рынке и принимать решения исходя из актуальных условий.

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Китай подписал два торговых соглашения с Украиной
Sohu: Китай подписал торговые соглашения с Украиной
16 марта 2025, 07:53

Фото: iStock/designer491

Китай подписал два торговых соглашения с Украиной. Об этом информирует Sohu.
По данным издания, Пекин заключил с Киевом договоры о поставках сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов. Уточняется, что действия Китая не нацелены против РФ и продиктованы лишь экономическими интересами Пекина.

Согласно информации источника, КНР пытается расширить каналы поставок продовольствия на фоне торговых споров с Соединенными Штатами.

Ранее в Китае заявили о больших запасах Тория, которого хватит на тысячи лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам пояснили, куда вложить деньги со вкладов, когда ставки рухнут
Доцент Ермилова: когда вклады станут дешевле, можно вложить деньги в облигации
16 марта 2025, 06:07

Фото: iStock/AlisLuch

Высокие ставки по банковским вкладам сохранятся в течение года, после чего начнётся их снижение. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Эксперт рекомендует заранее продумать альтернативные варианты инвестиций.
Среди низкорисковых стратегий Ермилова выделяет облигации, а также диверсифицированные вложения в драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий).

Для более опытных инвесторов подойдут акции компаний первого эшелона, но важно учитывать риски: изменения в отраслях, санкционное давление и рыночные колебания.

Крупные суммы, по мнению эксперта, можно направить в рынок недвижимости.

«На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения», — пояснила Ермилова.
Ранее «Радио 1» передавало, что в 2025 году владельцы приватизированного жилья столкнутся с изменениями в законодательстве, касающимися прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. Подробнее об изменениях читайте в нашем материале.

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В России предложили повысить НДФЛ для сверхбогатого меньшинства
Депутат Миронов призвал повысить НДФЛ для сверхбогатых россиян до 35%
15 марта 2025, 02:48

Фото: iStock/mizar_21984

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить ставку НДФЛ до 35% для россиян с годовым доходом свыше 500 миллионов рублей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Депутат Госдумы подчеркнул, что прогрессивная шкала налогообложения должна учитывать растущее социальное неравенство.

Граждане с доходами ниже прожиточного минимума должны быть освобождены от налогов, а для сверхбогатых необходимо ввести повышенные ставки: 25% для доходов от 250 до 500 миллионов рублей и 35% — свыше 500 миллионов.

Миронов раскритиковал текущую систему, где даже при заработке в 50 миллиардов рублей ставка остаётся на уровне 22%. Он отметил, что эту инициативу поддержал Минфин в 2023 году.

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«Зарабатываешь ты 50 миллионов или 50 миллиардов, все равно отчисляешь 22%. «Справедливая Россия – За правду» настаивала на другом подходе», — сказал депутат.
Партия СРЗП более 20 лет добивается реформы налоговой системы. Миронов напомнил, что за последние два года состояние российских миллиардеров выросло на 26,5 миллиарда долларов, однако их налоговая нагрузка остаётся минимальной.

Ранее сообщалось, что программа льготной семейной ипотеки с 1 апреля расширяется на вторичное жильё в регионах с низкими темпами строительства.

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