Россиянам рассказали о возможном снижении ключевой ставки и процентов по вкладам

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Уже в апреле текущего года Центральный банк России может рассмотреть снижение ключевой ставки. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.
Он полагает, что ЦБ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% на ближайшем заседании.
При этом, по словам эксперта, сохранение ключевой ставки на текущем уровне не гарантирует стабильности условий по сберегательным продуктам.
Тем временем кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью с «Газетой.Ru» отметил, что банки продолжат снижать ставки по вкладам.
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«Регулятор занял выжидательную позицию и, скорее всего, сохранит жесткую денежно-кредитную политику еще на месяц. Однако в апреле 2025 года возможен пересмотр ключевой ставки в сторону понижения», — отметил Охорзин в беседе с «Известиями».
При этом, по словам эксперта, сохранение ключевой ставки на текущем уровне не гарантирует стабильности условий по сберегательным продуктам.
Тем временем кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью с «Газетой.Ru» отметил, что банки продолжат снижать ставки по вкладам.
«В случае сохранения ключевой ставки доходность вкладов до полугода останется без изменений, а по более длинным депозитам может пойти вниз», — пояснил Балынин.Он уточнил, что на ставки по вкладам более чем на шесть месяцев может повлиять как решение об уровне ключевой ставки, так и сигнал по будущим решениям. Специалист добавил, что ставки по таким вкладам могут снизиться на 0,5–2%.
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Элина Позднякова