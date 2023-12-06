Греф оценил возможность укрепления рубля

Фото: IStock/Valeriya
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит потенциала для укрепления рубля. Приводит его слова агентство ТАСС.
При этом руководитель кредитной организации отметил, что предпосылок для снижения национальной валюты он также не видит.
Греф отметил, что предсказать точный курс рубля невозможно, потому что он является рыночным и может постоянно меняться. По его словам, курс национальной валюты на сегодняшний день является сбалансированным.
Прежде финансисты назвали еще один фактор, который оказывает давление на рубль. По мнению специалистов, причина кроется в потребительской способности, которая периодически возрастает, что является сезонным фактором роста курса денежной еденицы.
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Греф отметил, что предсказать точный курс рубля невозможно, потому что он является рыночным и может постоянно меняться. По его словам, курс национальной валюты на сегодняшний день является сбалансированным.
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Анастасия Крестьянова