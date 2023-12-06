Финансовый эксперт: закон о социальных вкладах нужен, чтобы вернуть деньги банкам

Фото: IStock/Maria Saifutdinova
Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев рассказал в беседе с «Радио 1», что за последний год россияне массово выводят деньги за границу, из-за чего страдают российские банки. По мнению эксперта, социальные вклады были придуманы для возвращения капитала в РФ.
Финансовый эксперт подчеркнул, что получить доход с таких вкладов будет крайне трудно. Однако это поможет некоторым россиянам научиться откладывать деньги.
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«Скорее всего банки пытаются таким образом привлечь дополнительные средства, потому что в последнее время мы наблюдаем достаточно серьёзный отток капитала из страны. За последнее время вывод средств в Арабские Эмираты вырос на 97% по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что такими услугами банки просто планируют компенсировать оттоки из собственного кармана», — отметил Михеев.
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Екатерина Шмакова