Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению рубля

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар. Об этом Греф сообщил на пресс-конференции.
Ранее ведущий аналитик Андрей Кочетков заявил, что повышение ключевой ставки Центробанком не отразится существенно на курсе рубля. По его мнению, повышение ставки не сделает рублёвые депозиты более привлекательными.
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