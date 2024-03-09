Guardian: организатор национальной лотереи Британии брал кредиты у ВТБ и «Сбера»

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Европейская лотерейная группа Allwyn, выигравшая тендер на проведение национальной лотереи в Великобритании в 2022 году, на тот момент имела задолженности перед европейскими «дочками» ВТБ и Сбербанком, пишет The Guardian со ссылкой на корпоративные документы.
ВТБ и Сбербанка были частью консорциума, который предоставил Allwyn кредит на €640 млн в 2020 году. Контракт на проведение лотереи весной 2022 года стоил £6,5 млрд. Когда компания выиграла контракт на проведение британской лотереи, она успела погасить только часть займа от российских банков. Полностью Allwyn погасила долги к концу марта 2022 года, когда против банков уже были введены санкции, а британская Комиссия по азартным играм выбрала компанию для проведения розыгрыша.
Allwyn утверждает, что проинформировала Комиссию по азартным играм о займах и своем намерении погасить их через четыре дня после того, как ВТБ попал под рестрикции, а Сбербанк попал под британские санкции позднее.
Издание отмечает, что нет доказательств использования кредитов российских банков для прямого финансирования британской лотереи или влияния России на ее проведение, как и нет подтверждений нарушения Allwyn санкционного законодательства.
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Allwyn утверждает, что проинформировала Комиссию по азартным играм о займах и своем намерении погасить их через четыре дня после того, как ВТБ попал под рестрикции, а Сбербанк попал под британские санкции позднее.
Издание отмечает, что нет доказательств использования кредитов российских банков для прямого финансирования британской лотереи или влияния России на ее проведение, как и нет подтверждений нарушения Allwyn санкционного законодательства.
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Ювелина Бернст