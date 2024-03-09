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Guardian: организатор национальной лотереи Британии брал кредиты у ВТБ и «Сбера»

09 марта 2024, 23:35
Фото: iStock/ Chanatiptravel

Фото: iStock/ Chanatiptravel

Европейская лотерейная группа Allwyn, выигравшая тендер на проведение национальной лотереи в Великобритании в 2022 году, на тот момент имела задолженности перед европейскими «дочками» ВТБ и Сбербанком, пишет The Guardian со ссылкой на корпоративные документы.
ВТБ и Сбербанка были частью консорциума, который предоставил Allwyn кредит на €640 млн в 2020 году. Контракт на проведение лотереи весной 2022 года стоил £6,5 млрд. Когда компания выиграла контракт на проведение британской лотереи, она успела погасить только часть займа от российских банков. Полностью Allwyn погасила долги к концу марта 2022 года, когда против банков уже были введены санкции, а британская Комиссия по азартным играм выбрала компанию для проведения розыгрыша.

Allwyn утверждает, что проинформировала Комиссию по азартным играм о займах и своем намерении погасить их через четыре дня после того, как ВТБ попал под рестрикции, а Сбербанк попал под британские санкции позднее.

Издание отмечает, что нет доказательств использования кредитов российских банков для прямого финансирования британской лотереи или влияния России на ее проведение, как и нет подтверждений нарушения Allwyn санкционного законодательства.

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Польские фермеры за месяц обрушили украинский импорт на 14%
09 марта 2024, 23:01

Фото: iStock/ valio84sl

Импорт товаров на Украину из-за блокады польских фермеров упал на 14% в феврале по сравнению с январем, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра экономики Тараса Качку. Особенно это отразилось на импорте автомобилей.
«Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей — эта блокада перекладывается на цифры», — сказал Качка.

Он обратил внимание на то, что это негативно сказывается на доходной части бюджета страны, так как в результате уменьшились поступления от пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт.

Протест польских фермеров начался 9 февраля. Аграрии выходят на протесты по всей стране, перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, высыпают зерно из украинских грузовиков и поездов. Главными требованиями они выдвигают прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза по достижению нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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#киев
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Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
09 марта 2024, 06:06

Фото: iStock/ alfexe

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC» до «CC», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте сохранил позиции на уровне «C»; в национальной валюте оба рейтинга остались на том же уровне: долгосрочный на отметке «CCC » (прогноз стабильный), краткосрочный аналогично на уровне «C».

Прогноз негативный, отмечают аналитики агентства. Они объясняют, что это отражает риски для обслуживания коммерческого долга страны, учитывая план Киева по реструктуризации долга.

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#украина
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В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%
09 марта 2024, 05:43

Фото: iStock/ BartekSzewczyk

Уровень безработицы в Соединенных Штатах увеличился в феврале 2024 года до 3,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованные данные министерства труда страны.
В ведомстве уточнили, что общее число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 275 тыс. в феврале. Самый большой прирост прирост рабочих мест произошел в здравоохранении, правительственных учреждениях, области общественного питания, социального обеспечения, а также транспорта и складирования.

Уровень безработицы в США увеличился на 0,2 п.п., если сравнивать с январем 2024 года, когда он был на уровне 3,7%. Число безработных при этом возросло на 334 тыс., достигнув 6,5 млн человек. Год назад этот показатель составлял 6 млн. американцев.

В России, по последним данным, лидерами по уровню безработицы стали Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. В лидирующую группу с уровнем безработицы менее 2% также вошли Санкт-Петербург, Хакасия, Москва, Красноярский и Хабаровский края, Нижегородская, Новгородская область, Оренбургская, Калужская, Самарская и Амурская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Замкнули список Ингушетия и Дагестан

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#безработица
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Адвокат Данилов предупредил о риске банковских вкладов с высокими ставками
09 марта 2024, 04:19

Фото: iStock/ Madhourse

Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов предупредил о риске банковских вкладов с высокими ставками. Об этом он рассказал агентству «Прайм».
Специалист обратил внимание на то, что под видом вклада в банке могут предложить оформить страховку или другой инвестиционный продукт, разница в чем незаметна на первый взгляд. Но при страховании жизни средства будут задействованы в инвестиционных программах, объясняет юрист. Такие продукты имеют сомнительную доходность, так как не гарантирует прибыль. Более того – при досрочном снятии средств клиенту вернут только выкупную сумму, что составит половину от исходной. При этом срок такого вклада составляет в среднем от трех лет.

Также часто в банках предлагают открыть вклад в драгоценных металлах, умалчивая о том, что цены на металлы также подвержены инфляции, а счета в драгметаллах не входят в систему страхования вкладов и если банк обанкротится, вернуть вложения будет крайне сложно, предупреждает эксперт.

Третий момент, на который обратил внимание Данилов: резкое повышение ставок по вкладам, что может говорить о сложностях в исполнении банком своих обязательств.

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«Известия»: Женщины в России чаще мужчин берут ипотеку
09 марта 2024, 01:20

Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

В федеральной компании «Этажи» сообщили, что 57% ипотечных кредитов в России берут женщины и 43% приходится на мужчин, передают «Известия».
Показатели держатся на таком уровне последние несколько лет, уточнила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее данным, в 2021 году 22% россиянок покупали квартиры в новостройках, 64% — готовое жилье, 13% — загородные дома, остальные — коммерческие помещения, в 2022 году доля новостроек выросла до 32%, загородной недвижимости до 20%, интерес ко вторичному жилью упал до 48%. По итогам первых месяцев 2024 года 44% выбирают новостройки, 24% — вторичное жилье, 32% — загородную недвижимость.

Также сообщается, что средний возраст ипотечных заемщиков снижается на протяжение последних лет. Так, если в 2021 году средний возраст заемщиков женщин был 39,5 года, а у мужчин — 40,5 года, то к 2023 году он снизился до 37,7 года и 38,2 года соответственно, а за первые месяцы 2024 года средний возраст заемщиков-россиянок составил 36,8 года, россиян — 37,6 года.

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Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн
09 марта 2024, 00:16

Фото: РИА Новости

Венгрия получила от Евросоюза еще порядка €75 млн, которые Брюссель удерживал, пытаясь добиться от Будапешта соблюдения принципа верховенства права. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга и передает ТАСС.
По словам главы Минфина, эти средства будут вложены в инвестиции, направленные на зеленый и цифровой переход экономики страны в рамках программы по окружающей среде и энергоэффективности.

Общая сумма средств, привлеченных Венгрией из фонда сплочения на 2021-2027 годы уже достигла €1,22 млрд. То есть, Венгрия опережает большинство стран Евросоюза по объему привлеченных средств, добавил Варга.

В декабре ЕС объявил, что перечислит Венгрии из фонда сплочения €10,2 млрд. При этом Брюссель продолжает удерживать €20 млрд, требуя выполнения всех условий для их получения. Венгрия же называет причины разморозки денег политическими, обвиняя руководство ЕС в том, что ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в частности подход к конфликту на Украине.

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#евросоюз
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Курс биткоина достиг абсолютного максимума в $70 тыс. и сразу обвалился
08 марта 2024, 23:54

Фото: РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Биткоин вечером 8 марта обновил абсолютный максимум, но сразу обвалился, передает РБК.
Так, курс биткоина (BTC) достиг отметки $70 тыс. на трех крупных криптобиржах — Coinbase, OKX и Bybit. На крупнейшей по объемам торгов бирже Binance его цене не хватило $10 до данного показателя.

По данным сервиса Coinglass, в течение часа были ликвидированы длинные позиции в биткоине почти на $20 млн. То есть трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило денег для их обеспечения.

Ранее биткоин обновил исторический максимум в 69 тыс. 5 марта. И аналогично сразу обвалился более чем на 7%, сумев однако восстановиться на следующий день.

Эксперты в целом отмечают позитивную динамику на криптовалютном рынке. Аналитики Bitfinex, в частности, зафиксировали весомый приток капитала в рынок криптовалют и взлет стоимости мемкоинов вместе с токенами категории «искусственного интеллекта».

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Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США
08 марта 2024, 06:37

Фото: РИА Новости/ Антон Денисов

Tesla потеряла 10-е место в списке самых дорогих компаний на биржах Соединенных Штатов. Вместо автопроизводителя в топ-10 вошла Visa, сообщает РБК со ссылкой на данные TradingView.
Tesla входила в десятку крупнейших по капитализации компаний в США с 20 января 2023 года (согласно данным MarketWatch). Однако с начала 2024 года рыночная стоимость автопроизводителя упала более чем на $200 млрд, сместив компанию на 11-е место.

Теперь топ-10 самых дорогих американских компаний выглядит следующим образом:

Microsoft — $2,99 трлн;
Apple — $2,61 трлн;
NVIDIA — $2,22 трлн;
Amazon — $1,8 трлн;
Alphabet — $1,64 трлн;
Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) — $1,27 трлн;
Berkshire Hathaway — $870,99 млрд;
Eli Lilly — $740,91 млрд;
Broadcom — $625,62 млрд;
Visa — $563,38 млрд.

В последнее время на рынке обозначилось беспокойство из-за снижения цен на электромобили и сокращения их поставок. В феврале поставки электрокаров Tesla с завода в Шанхае упали до минимума с конца 2022 года.

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Дубай ввел налог в 20% для иностранных банков
08 марта 2024, 06:24

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон о введении ежегодного налога в размере 20% для иностранных банков, функционирующих на территории эмирата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.
Действие нового закона будет действовать для всех иностранных банков, в том числе зарегистрированные в свободных экономических зонах эмирата, за исключением тех, которые имеют лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая.

В документе уточняется, что если банк облагается корпоративным налогом в размере 9%, то его сумма будет вычтена из общей суммы налоговых обязательств. То есть, федеральный корпоративный налог и налог на деятельность иностранных банков не будет суммироваться.

За первое нарушение новый закон вводит штраф до 500 тыс. дирхамов ($136,13 тыс.). При повторном нарушении в течение двух лет штраф возрастает до 1 млн дирхамов ($272,26 тыс.).

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