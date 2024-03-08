Пенсионерку заподозрили в мошенничестве из-за частных выигрышей в лотерею

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Жительницу Лондона Амелию Барнем заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею. Об этом пишет The Sun.
69-летняя Барнем узнала, что в её билете Национальной лотереи совпали три из пяти чисел. Она отправилась на почту, чтобы получить выигрыш в 800 фунтов стерлингов (порядка 93 тысяч рублей). Однако оттуда женщину отправили в магазин, где она приобрела билет, чтобы проверить его на подлинность. Когда Барнем сделала и этот шаг, ей сказали напрямую связаться с лотерейной компанией.
В компании Allwyn с женщины затребовали фотографии лицевой и оборотной стороны билета, после чего отправили к ней домой штатного детектива для проведения расследования о потенциальном мошенничестве.
Британка рассказала, что такие подозрения возникли из-за большого количества одержанных ею побед. Женщина приобретает билеты каждую неделю за 60 фунтов. Её общий выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов (более двух миллионов рублей).
В настоящее время решение по её делу не вынесено.
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В компании Allwyn с женщины затребовали фотографии лицевой и оборотной стороны билета, после чего отправили к ней домой штатного детектива для проведения расследования о потенциальном мошенничестве.
В настоящее время решение по её делу не вынесено.
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Анастасия Чинкова