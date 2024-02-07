IKEA продлила регистрацию своего бренда в Роспатенте до 2033 года

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Покинувшая российский рынок шведская компания IKEA продлила права на свой товарный знак до 2033 года. В пакете документов, предоставленной руководством фирмы в Роспатент, входят фирменный логотип, полный перечень услуг и право официально продавать свои товары в России.
Компания IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью, торгующей товарами для обустройства дома. Она была основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов.
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Александр Бойцов