В России появится турецкая IKEA

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Бренд из Турции Chakra планирует открыть первый магазин в Москве.
Patronların Dunyası пишет, что магазин откроется в торговом центре «Афимолл» в январе.
Бренд предложит россиянам постельное белье, посуду, банные халаты, детскую одежду и мебель, которая изготовлена из бамбука.
Также покупатели смогут приобрести ароматизаторы для дома, свечи и косметику для ухода за телом.
Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин согласен платить дополнительные 10 000 рублей в месяц за съемную квартиру, если она будет соответствовать определенным требованиям комфорта, следует из опроса «Яндекс Аренды». Россияне готовы доплачивать за близость квартиры к метро и наличие в ней балкона и стиральной машины.
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Бренд предложит россиянам постельное белье, посуду, банные халаты, детскую одежду и мебель, которая изготовлена из бамбука.
Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин согласен платить дополнительные 10 000 рублей в месяц за съемную квартиру, если она будет соответствовать определенным требованиям комфорта, следует из опроса «Яндекс Аренды». Россияне готовы доплачивать за близость квартиры к метро и наличие в ней балкона и стиральной машины.
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Мария Фирсова