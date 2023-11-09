Импортозамещением стройматериалов в Подмосковье занимаются 29 предприятий

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В проекты по импортозамещению стройматериалов в Подмосковье инвестируют более 17,5 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В регионе многие компании успешно замещают импортные товары. Одно из ключевых направлений – производство строительных смесей и материалов. Сегодня реализуется 29 таких проектов с объёмом инвестиций около 17,6 млрд рублей. На предприятиях создадут свыше 2,7 тыс рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Так, компания «КСМК-М4» создаст в городском округе Ступино на участке по импортозамещающей областной программе «Земля за 1 рубль» производство изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.
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Лора Луганская