Казахстан до конца текущего года экспортирует в ФРГ свыше миллиона тонн нефти

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию. До конца года в ФРГ будет экспортировано свыше одного миллиона тонн «чёрного золота».
Информация об этом опубликована в пресс-релизе АО НК «КазМунайГаз». Сообщается, что председатель правления компании Асхат Хасенов провёл в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. На ней обсуждались вопросы экспорта карачаганакской нефти в условиях повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе.
Отмечалось, что за пять месяцев текущего года фактический объём экспорта нефти из Казахстана в Германию составил порядка 500 тысяч тонн. По прогнозам к концу года объём поставок превысит один миллион тонн.
Читайте также:
Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей
Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай
Премьер Баварии Зёдер заявил, что Германия находится в остром кризисе
Александр Бойцов