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Казахстан до конца текущего года экспортирует в ФРГ свыше миллиона тонн нефти

15 июня 2024, 13:10
Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию. До конца года в ФРГ будет экспортировано свыше одного миллиона тонн «чёрного золота».


Информация об этом опубликована в пресс-релизе АО НК «КазМунайГаз». Сообщается, что председатель правления компании Асхат Хасенов провёл в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. На ней обсуждались вопросы экспорта карачаганакской нефти в условиях повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе.

Отмечалось, что за пять месяцев текущего года фактический объём экспорта нефти из Казахстана в Германию составил порядка 500 тысяч тонн. По прогнозам к концу года объём поставок превысит один миллион тонн.

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