Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto
Парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай. Об этом пишет ТАСС.
Согласно ратифицированному протоколу, Казахстан будет облагать услуги по транспортировке нефти «по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке». Уточняется, что транзит запланирован в объеме десяти миллионов тонн ежегодно.
Поправки в утвержденное соглашение предполагают включение второго участка маршрута «Туймазы — Омск — Новосибирск-2». Отмечается, что ожидаемая прибыль казахстанской стороны за указанный период превысит показатель 1,7 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года.
Читайте также:
Россия стала самым крупным экспортёром нефти в Китай
Финразведка стала активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Поправки в утвержденное соглашение предполагают включение второго участка маршрута «Туймазы — Омск — Новосибирск-2». Отмечается, что ожидаемая прибыль казахстанской стороны за указанный период превысит показатель 1,7 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года.
Читайте также:
Россия стала самым крупным экспортёром нефти в Китай
Финразведка стала активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Екатерина Коршунова