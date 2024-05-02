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Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай

02 мая 2024, 12:28
Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай. Об этом пишет ТАСС.
Согласно ратифицированному протоколу, Казахстан будет облагать услуги по транспортировке нефти «по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке». Уточняется, что транзит запланирован в объеме десяти миллионов тонн ежегодно.

Поправки в утвержденное соглашение предполагают включение второго участка маршрута «Туймазы — Омск — Новосибирск-2». Отмечается, что ожидаемая прибыль казахстанской стороны за указанный период превысит показатель 1,7 миллиарда долларов.



Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года.

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Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет
Прогноз Минэкономразвития: зарплаты россиян превысят ₽100 тысяч к 2027 году
02 мая 2024, 04:55

Фото: istock / Vershinin

Средние среднемесячные зарплаты граждан к 2027 году будут превышать 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития, пишут «Ведомости».
Согласно базовому варианту прогноза министерства, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч ( 13,6%) рублей по сравнению с прошлым годом и станут около к 84 тысяч рублей.

«Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025 г. показатель достигнет 90 000 руб. ( 8,4%), а в 2026 г. – 97 039 руб. ( 7%), следует из прогноза. В конце прогнозного периода, в 2027 г., зарплата достигнет 103 403 руб. (6,6%)», — указано в материале.
Стоит отметить, что преодоление показателя в 100 тысяч предполагают как положительный, так и негативный варианты прогноза.

Ранее был назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зарплата
#прогноз
#зарплаты
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США расширили список антироссийских санкций
США ввели антироссийские санкции против десятков физлиц и организаций
01 мая 2024, 20:41

Фото: istock / donfiore

В среду Министерство Финансов США опубликовало обновленный список антироссийских санкций, касающихся множества физических лиц и организаций, передает РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, в этот список включены десятки лиц, которых Вашингтон подозревает в связях с российским военно-промышленным комплексом и связанными с ним компаниями.

Среди них граждане России, Азербайджана и Белоруссии. Санкции также затронули ряд предприятий, таких как автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод «Протон» по производству электроники, казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод и другие.

Кроме того, санкции распространены на войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства Обороны Российской Федерации.

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Страховщики пожаловались на рост теневых перевозок из-за цен на российскую нефть
01 мая 2024, 07:47

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Ограничение цен на российскую нефть, введённое странами G7, привело к значительному увеличению теневого рынка морских перевозок этого сырья. Об этом сообщили представители международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующегося в Лондоне.
Заявление организации накануне, 30 апреля, было представлено на парламентских слушаниях в Великобритании, сообщает РИА Новости. Страховщики полагают, что рост рынка теневых перевозок напрямую связан с введением санкционного режима, налагающего жёсткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7. В то же время, он предоставляет значительную свободу действий вне этих рамок.

По мнению представителей клуба, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как всё больше судов вовлекаются в теневую торговлю. По оценке International Group of P&I Clubs, международный клуб из-за ограничения цен покинули уже около 800 танкеров.

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Россиянам рассказали, где больше всего вырастут тарифы ЖКХ
Эксперт Блинкова: тарифы ЖКХ вырастут на фоне плановой индексации
01 мая 2024, 06:18

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В России вырастут тарифы за коммунальные услуги. Это произойдет на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова в беседе с РИА Новости.
Самый низкий индекс по России установлен для Хакасии, самый высокий – для Забайкальского края. В Москве индексация тарифов проведут в пределах 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%

В ноябре 2023 года правительством были утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по субъектам страны на 2024 год, а также допустимые отклонения. Плановое повышение тарифов начнется с 1 июля 2024 года, последнее увеличение было в декабре 2022 года.

Эксперт отметила, что разброс индексации тарифов будет варьироваться от 4 до 15 процентов в 2024 году. Помимо этого, Блинкова добавила, что индексы регулируют только плату за ЖКХ, не касаясь тарифов на содержание и ремонт жилья. Решения об изменении этих плат принимают региональные власти или жители.

Ранее были названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#услуги
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#тарифы
#индексация
#новости
#жкх
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Эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом
Опрошенные «РГ» аналитики: цены на АЗС продолжат расти и догонят инфляцию
01 мая 2024, 05:35

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

Росстат с середины марта фиксирует рост розничных цен на бензин и дизельное топливо. Изначально он был небольшой — 1-3 копейки к литру за неделю, но уже в апреле темпы начали ускоряться.
По предположению аналитиков группы «Деловой Профиль», опрошенных «Российской газетой», цены на АЗС продолжат расти, но серьезного подорожания не ожидается. Максимум, они догонят среднюю инфляцию.

Аналитики пояснили, что темпы роста цен на бензин и ДТП пока сильно отстают от инфляции, которая по результатам первого квартала составила 2,3%. Летом цены будут расти и, вероятнее всего, догонят инфляцию.

Специалисты отмечают, что рост цен продолжается уже шестую неделю. Причем неравномерно, в отдельных регионах РФ они даже снижаются. Такой разброс говорит о том, что ряд компаний не желает расставаться с запасами нефтепродуктов, придерживая их до момента, когда цена станет более выгодной для продажи.

Ранее россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#азс
#бензин
#топливо
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#специалисты
#рост
#рф
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Названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
30 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России утверждены категории граждан, которые смогут платить за жилищно-коммунальные услуги без комиссии.
Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменения вступят в силу с 1 июля. Граждане смогут оплачивать ЖКУ и пени без комиссии банков.

Как говорится в документе, размещённом на сайте кабмина, речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий и членах семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ.

Незадолго до этого правительство РФ поддержало идею рабочей группы по спецоперации. Предлагается изменить процедуру начислений за жилищно-коммунальные услуги для участников СВО.

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#жкх
#оплата
#россия
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Банки лишат особой возможности наживаться на россиянах уже с мая
Экономист Ферапонтов: россияне с 1 мая смогут переводить деньги без комиссии
30 апреля 2024, 02:35

Фото: istock / Thai Liang Lim

Россияне смогут переводить между собственными счетами до 30 миллионов рублей каждый месяц без комиссий. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в разговоре с «Прайм».
Как утверждает собеседник агентства, это крайне актуальная инновация. Причина в том, что суммы от 300 тысяч рублей неудобно перемещать из одного банка в другой, даже если использовать банкоматы. Помимо этого, это небезопасно.

«Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом», — уверен Ферапонтов.
Эксперт напомнил, что действовавшие до недавнего времени ограничения делали оплату сделок с недвижимостью или автомобилями сложнее. Люди были вынуждены оплачивать комиссию за перевод собственных денег между банками, то есть своего рода налог «на безналичную инкассацию».

Чтобы избежать лишних трат, необходимо было перевозить часть денег наличными. Теперь в этом нет необходимости: операции с крупными суммами станут удобнее и прозрачнее, подытожил Ферапонтов.

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#банкоматы
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США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России
США разрешили сделки по энергоносителям с крупнейшими банками РФ до 1 ноября
29 апреля 2024, 21:52

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

США продлили разрешения на проведение сделок по энергоносителям с крупнейшими российскими банками, ранее попадавшими под американские санкции, следует из генеральной лицензии Минфина США.
Отмечается, что все ранее запрещённые транзакции разрешены до 1 ноября текущего года. Предыдущий срок был установлен в декабре 2023 года и истекает 16 мая.

В лицензии числятся следующие ключевые российские банки: Центральный банк России, ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Росбанк», «Открытие», «Совкомбанк», «Зенит» и «Банк Санкт-Петербург». Кроме того, разрешение распространяется и на дочерние организации данных банков.

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#центробанк
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Польша посчитала доходы от членства в Евросоюзе
Минфин: членство в ЕС принесло Польше 161,6 млрд евро за 20 лет
29 апреля 2024, 14:01

Фото: iStock/macky_ch

Евросоюз потратил 161,6 миллиарда евро за 20-летнее членство Польши. Об этом сообщили в Минфине страны.
Польша стала членом ЕС 1 мая 2004 года. С этого момента и до конца 2023 года страна получила из бюджета союза 245,5 миллиарда евро, выплатив при этом в качестве членских взносов 83,7 миллиарда евро. Итого, положительный баланс Польши составляет на данный момент 161,6 миллиарда евро.

Уточняется, что бюджет Польши, различные выплаты и поступления рассчитываются в местной валюте, поэтому сумму меняются в зависимости от курса злотого к евро.

Подчеркнём, что Польша являлась крупнейшим в Европе бенефициаром трансферов из бюджета ЕС. За ней идут Италия, Испания и Франция.

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