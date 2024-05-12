Климаковский: Маврикий работает над введением карт «Мир»

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Маврикий работает над введением карты «Мир», заявил посол России в Африке Константин Климаковский в интервью информационному агентству ТАСС.
«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам "Мир" можно будет уже в 2024 году, пока сложно», – сказал Климовский.
Ранее президент России Владимир Путин, встретившийся с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заявил, что использование в Лаосе карт российской платежной системы «Мир» поможет увеличить число российских туристов. Она заработала в стране в ноябре 2023 года.
В настоящее время карты «Мир» можно использовать в Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. С ограничениями их можно использовать в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Таджикистане и на Кубе.
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Александр Климов