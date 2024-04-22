Стала известна еще одна страна, желающая запустить карты «Мир»

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Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, заявил, что Иран готовится запустить пилотный проект по приему карты «Мир», передают «Известия».
По словам посла, первое соглашение по карте появилось еще в 2022 году. В настоящее время речь идет о запуске пилотного проекта, но внедрение системы займет время. Специалисты работают над техническими нюансами, чтобы сделать процесс оплаты с помощью «Мира» бесперебойным.
Мохсен подчеркнул, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.
В то же время Алексей Тараповский из финансовой группы Anderida Financial Group предположил, что запуск проекта займет от трех до шести месяцев, в зависимости от заинтересованности стран. Доцент кафедры стратегического и интонационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что инициатива может быть запущена в конце лета – начале осени.
Ранее карты «Мир» перестали работать в Армении и Киргизии.
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Мохсен подчеркнул, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.
В то же время Алексей Тараповский из финансовой группы Anderida Financial Group предположил, что запуск проекта займет от трех до шести месяцев, в зависимости от заинтересованности стран. Доцент кафедры стратегического и интонационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что инициатива может быть запущена в конце лета – начале осени.
Ранее карты «Мир» перестали работать в Армении и Киргизии.
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Александр Климов