Крупнейшая криптобиржа призвала россиян срочно выводить деньги

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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance призвала россиян срочно выводить деньги. Об этом сообщает РБК Крипто.
Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении сделок с российским рублем на своей p2p-платформе. С 31 января следующего года платформа Binance P2P больше не будет поддерживать сделки с рублем, включая торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB.
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Екатерина Коршунова