«Газпром» заключит среднесрочные контракты с тремя странами

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Глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» заключит среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном в середине 2024 года на ПМЭФ. Слова Миллера приводятся в стенограмме итогового совещания компании.
Ранее Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ста технически возможной сетевой газификации.
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Екатерина Коршунова