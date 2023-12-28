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«Газпром» заключит среднесрочные контракты с тремя странами

«Газпром» заключит контракты на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном
28 декабря 2023, 18:22
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» заключит среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном в середине 2024 года на ПМЭФ. Слова Миллера приводятся в стенограмме итогового совещания компании.

По словам Миллера, 1 ноября 2025 года стабильные поставки по данным контрактам будут обеспечиваться в центральноазиатские республики. Отмечается, что в текущем месяце «Газпром» обеспечивает поставки в Узбекистан по газопроводам «Средняя Азия — Центр» в максимально технологически возможном режиме.

Ранее Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ста технически возможной сетевой газификации.

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#рф
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На Украине могут перестать индексировать пенсии
Министр Украины Жолнович: индексации пенсий не будет, если Запад не даст денег
28 декабря 2023, 16:29

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

На Украине могут перестать индексировать пенсии, если западные стране не пришлют финансовую помощь. Такое заявление сделала министр социальной политики Оксана Жолнович. Ее слова передает украинское издание «Страна».
«На Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки западной помощи», - рассказала Жолнович.

Однако она отметила, что на выплату базовых пенсий денег в стране должно хватить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев за 2023 год получил от США военную помощь на сумму свыше 24 миллиардов долларов. Он поблагодарил Вашингтон за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшую серьезную поддержку. При этом также Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи текущего года.

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ЦБ с 9 января начнет операции на валютном рынке, связанные со средствами ФНБ
28 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/koromelena

Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что каждодневный объем операций в следующем году будет определяться исходя из объемов покупки или продажи иностранной валюты, которые анонсирует Минфин РФ в рамках регулярных операций согласно бюджетному правилу. Это будет происходить на 3 рабочий день в каждом месяце.

Ранее сообщалось, что Банк России может начать закупку юаня по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить 88–90 долларов за баррель. При этом если стоимость на нефть останется на прежнем уровне, тогда регулятор будет являться нетто-продавцом валюты.

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#рф
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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря
28 декабря 2023, 15:29

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Впервые с 19 декабря курс доллара упал ниже 90 рублей. На 14:27 по мск его курс составляет 89,95 рублей. Прежде финансовый аналитик Юрий Юденков заявил, что значение доллара может вновь увеличиться в январе будущего года.
Однако эксперт отметил, что к середине второго зимнего месяца курсы иностранных валют начнут снижаться.

Прежде значение доллара увеличилось 25 декабря, он подскочил до 102 рублей. В беседе с изданием «Радио 1» начальник центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный рассказал, в чем кроется причина волатильности валюты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#евро
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#цб
#доллар
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В России ожидают повышенный спрос на льготную ипотеку в 2024 году в некоторых городах
В Гильдии риэлторов ожидают повышенный спрос на льготную ипотеку в 2024 году
28 декабря 2023, 12:31

Фото: Istok/goncharovaia

Программу льготной ипотеки в России после её завершения 1 июля 2024 года продлят лишь в регионах с невысоким спросом, а семейную — во всей стране. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев напомнил, что программа льготной ипотеки была создана во время пандемии коронавируса как антикризисный инструмент. Он отметил, что многократное продление программы спровоцировало рост цен на новостройки на 40-60%. Однако в беседе с «Радио 1» он усомнился, что ужесточение условий по ипотеке поспособствует корректировке цен.
«Поскольку льготная ипотека на новостройки действует до 1 июля, это решение вызовет рост спроса в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и, скорее всего, практически во всех городах миллионниках. Но, конечно, пока не совсем понятно, какие именно регионы попадают в число тех, где высокий спрос. После ужесточения правил спрос начнёт падать, но не факт, что это отразится на ценах», — объяснил Апрелев.
По словам специалиста, на стоимость недвижимости во втором полугодии 2024 года будет влиять и уровень инфляции, а также ключевая ставка.

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#ипотека
#ключевая ставка
#спрос
#льготная ипотека
#новостройки
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Подмосковье ведет активное экономическое сотрудничество с Белоруссию
28 декабря 2023, 10:52

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказа, что с Республикой Беларусь Подмосковье ведет активное сотрудничество в сфере торговли и машиностроении.
«Беларусь это наша братская страна и у нас взаимный интерес в сотрудничестве. Мы были очень тепло встречены нашими белорусскими коллегами и обсуждали проекты как в машиностроении, перерабатывающей и мобильной промышленности, так и в гуманитарном направлении, образовании и культуры. <…> Визит был очень содержательным в части интенсивного нашего дальнейшего сотрудничества», - отметил Андрей Воробьёв.

Кроме этого, он подчеркнул что совместно с губернатором Минской области они запланировали комплекс мероприятия на 2024 года в сфере образования и культурном обмене.

Стоит отметить, что на территории московской области также будут размещены ряд компаний с соответствующей локализацией и их торговые представительства, что будет очень удобно для обеих сторон.

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#подмосковье
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ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги между своими счетами
ЦБ: с 1 мая россияне смогут переводить до ₽30 млн без комиссии между счетами
28 декабря 2023, 10:50

Фото: iStock/Sitthiphong

Граждане РФ смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках с 1 мая следующего года. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что переводы между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц будут осуществляться бесплатно через Систему быстрых платежей. По информации регулятора, размер переводов без комиссии одного человека другому останется без изменений — 100 тысяч рублей в месяц.

Уточняется, что комиссия за перевод в размере 0,5% будет взиматься в случае, если сумма в месяц превысит указанные сто тысяч рублей. ЦБ отмечает, что данные действия сделают Систему быстрых платежей более привлекательной для использования.

Ранее сообщалось, что Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей.

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ЦБ решил отменить комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП
28 декабря 2023, 10:32

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей. Информация следует из данных регулятора.
Отмечается, что в Системе быстрых платежей для банков будет действовать льготный период, когда им не придется платить комиссию регулятору за переводы между гражданами. Срок действия периода продлится до 1 июля следующего года.

Также с 1 апреля 2024 года Центральный Банк освободил банки от уплаты комиссий по ряду других операций в СБП. Сообщается, что будет установлен нулевой тариф за перевод россиянам кешбэка и за его возврат продавцу при отказе от покупки. По информации Банка России, такие действия сделают Систему быстрых платежей более привлекательной для ​использования.

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#покупки
#цб
#банк россии
#деньги
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В Подмосковье 80 инвесторов стали участниками программы «Земля за 1 рубль»
28 декабря 2023, 10:10

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В Подмосковье в 2023 году 80 инвесторов получили землю за рубль. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В рамках программы «Земля за 1 рубль» бизнесмены могут получить возможность арендовать земельный участок за символическую цену в целях размещения импортозамещающего производства.

«В этом году в Подмосковье 80 инвесторов получили участки для строительства новых производственных объектов по региональной программе «Земля за 1 рубль». Общий объем заявленных инвестиций по проектам, которые реализуются в рамках этой программы, превышает 63 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти 6 тысяч рабочих мест в нашем регионе», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что участниками программы в этом году стали предприятия по производству централизованной системы аварийного освещения, электрощитового оборудования и по изготовлению мясных полуфабрикатов.

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#екатерина зиновьева
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Минэкономразвития: Экономика РФ выросла на 4,4% в годовом выражении
28 декабря 2023, 01:15

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В Минэкономразвития сообщили о замедлении в ноябре роста ВВП России до 4,4% в годовом выражении после 5,1% в октябре. При этом в январе-ноябре ВВП вырос на 3,3%.
«По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 11 месяцев 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% год к году, к уровню двухлетней давности рост на 1,2%. В ноябре 2023 года ВВП вырос на 4,4% год к году (в октябре 5,1% год к году), а к уровню двухлетней давности – на 2,1% (1,8% в октябре)», — говорится в опубликованном ведомством обзоре «О текущей ситуации в экономике».

В министерстве отметили, что в ноябре ВВП в месячном выражении вырос на 0,4% с исключением сезонного фактора (в октябре рост был зафиксирован на 0,3%).

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,8%. Российские власти в свою очередь озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики страны на 3,5%.

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