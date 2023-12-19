Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Управляющие отечественных торговых центров назвали бренды, которые пришли на смену Zara и другим ушедшим магазинам из страны испанской группы Inditex, разочарованием года.
Об этом РИА Недвижимость рассказал вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.
СТЦ провел опрос среди управляющих российских торговых центров о результатах работы западных торговых сетей, которые поменяли бренд, но так или иначе продолжили деятельность, и составил топ-5 лучших и худших переоткрытий по результатам продажам.
Но некоторые лидеры антирейтинга попали одновременно и в пятерку лучших переоткрытий. Например, сеть «Вкусно - и точка» заняла первое место, на втором - Rostics, на третьем - Л'Окситан, после следуют бренды LPP, пятёрку замкнул Sneaker Box.
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СТЦ провел опрос среди управляющих российских торговых центров о результатах работы западных торговых сетей, которые поменяли бренд, но так или иначе продолжили деятельность, и составил топ-5 лучших и худших переоткрытий по результатам продажам.
«Большим разочарованием для арендодателей оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и случившегося ребрендинга. Среди причин низких продаж: узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабая рекламная поддержка», - говорит Павел Люлин.На второй строчке антирейтинга разместился бренд Obuv (CCC), тройку замыкает бренды RE, СИН, CR, XC, MO. Они пришли на смену Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay бренда LPP из Польши. На четвертом месте Motherbear (экс Mothercare), на пятом – «Вкусно - и точка» (McDonald's).
Но некоторые лидеры антирейтинга попали одновременно и в пятерку лучших переоткрытий. Например, сеть «Вкусно - и точка» заняла первое место, на втором - Rostics, на третьем - Л'Окситан, после следуют бренды LPP, пятёрку замкнул Sneaker Box.
«Торговые центры, скорее, разочаровались в большинстве переоткрытых брендов. Они не смогли показать такие же продажи с квадратного метра, как их предшественники. Возможно, торговые центры будут искать варианты замены таких арендаторов и на смену им в хороших локациях придут другие магазины. Возможно, основными претендентами на хорошие места станут российские магазины: MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, а также турки KOTON, LC WAIKIKI, Collin's», - говорит Павел Люлин.Активные изменения могут произойти в течение следующего года.
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Мария Фирсова