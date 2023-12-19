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Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года

19 декабря 2023, 11:17
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Управляющие отечественных торговых центров назвали бренды, которые пришли на смену Zara и другим ушедшим магазинам из страны испанской группы Inditex, разочарованием года.
Об этом РИА Недвижимость рассказал вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

СТЦ провел опрос среди управляющих российских торговых центров о результатах работы западных торговых сетей, которые поменяли бренд, но так или иначе продолжили деятельность, и составил топ-5 лучших и худших переоткрытий по результатам продажам.


«Большим разочарованием для арендодателей оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и случившегося ребрендинга. Среди причин низких продаж: узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабая рекламная поддержка», - говорит Павел Люлин.
На второй строчке антирейтинга разместился бренд Obuv (CCC), тройку замыкает бренды RE, СИН, CR, XC, MO. Они пришли на смену Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay бренда LPP из Польши. На четвертом месте Motherbear (экс Mothercare), на пятом – «Вкусно - и точка» (McDonald's).

Но некоторые лидеры антирейтинга попали одновременно и в пятерку лучших переоткрытий. Например, сеть «Вкусно - и точка» заняла первое место, на втором - Rostics, на третьем - Л'Окситан, после следуют бренды LPP, пятёрку замкнул Sneaker Box.

«Торговые центры, скорее, разочаровались в большинстве переоткрытых брендов. Они не смогли показать такие же продажи с квадратного метра, как их предшественники. Возможно, торговые центры будут искать варианты замены таких арендаторов и на смену им в хороших локациях придут другие магазины. Возможно, основными претендентами на хорошие места станут российские магазины: MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, а также турки KOTON, LC WAIKIKI, Collin's», - говорит Павел Люлин.
Активные изменения могут произойти в течение следующего года.

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#магазины
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Россиян предупредили о возможном исчезновении дешёвого вина
Simple: импортное вино дешевле 700 рублей может исчезнуть из России к 2025 году
19 декабря 2023, 11:24

Фото: iStock/ipopba

В следующем году с полок российских магазинов начнёт исчезать импортное вино дешевле 700 рублей. Об этом РБК сообщил сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в РФ Simple Group Максим Каширин.
По его словам, процесс будет происходить постепенно и завершится в начале 2025 года, когда в российских магазинах окончательно перестанет продаваться дешёвое импортное вино.

Каширин отметил, что такой прогноз связан с повышением ставки таможенных пошлин на ввозимое вино и увеличение акцизов на тихие и игристые вина.

Кроме того, на цены оказывает влияние нестабильная экономическая ситуация в Европе, связанная с инфляцией. Так, уже сейчас наблюдается повышение цен на стеклотару, картон, транспорт и электроэнергию.

Напомним, что поднять ставки таможенных пошлин на зарубежные вина правительство РФ решило в июле 2023 года. Это стало ответом на санкции Запада. С 1 мая 2024 года акциз на литр вина увеличится сразу втрое – с 36 до 108 рублей.

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#прогноз
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Консультант Гордиенко: Лучше инвестировать вместо хранения средств в тумбочке
18 декабря 2023, 16:25

Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко рекомендовала россиянам вместо хранения денег в тумбочке инвестировать их.
Такой метод, по словам эксперта, поможет не потерять средства.

«Так, если вы отложили 100 тыс. рублей на полочку, то через год вы сможете купить на эти деньги продуктов намного меньше, чем в данный момент. В наши дни развиты банковские и брокерские сервисы, поэтому нет смысла хранить деньги в тумбочке», — поделилась в беседе с Газета.ру Гордиенко.

Кроме того, физические деньги в доме могут быть утрачены из-за объективных обстоятельств: пожара, наводнения и т.д.

При этом, считает эксперт, иметь при себе наличные деньги всё-таки нужно на случай непредвиденных ситуаций и трат.

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Налоговый вычет за спорт: перечень фитнес-клубов, как оформить
Как получить налоговый вычет по расходам на фитнес
18 декабря 2023, 13:45

Фото: iStock/Liderina

Россиянам предоставлено право получения налогового вычета за оказание ряда услуг. Часть ранее уплаченного налога на доходы физлица можно вернуть в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д. В 2021 году были установлены условия получения налогового вычета по НДФЛ по расходам на занятия спортом. Редакция «Радио 1» расскажет, как оформить налоговый вычет на услуги фитнес-клубов и спортивных центров, какие документы необходимы, и как узнать перечень организаций, которые входят в программу «налогового вычета».

Налоговый вычет за спорт


Налоговый вычет представляет собой уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Например, если человек приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он вправе заявить эти расходы к налоговому вычету.

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Налоговый вычет: максимальная сумма


Возврату подлежит 13% от потраченной на услуги суммы. Максимальная сумма на спорт или занятие физкультурой, с которых можно получить налоговый вычет – 120 000 рублей в год. Налоговый вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.).


Документы для налогового вычета за занятия спортом


Оформить вычет на занятия спортом возможно путем предоставления в налоговый орган документов, подтверждающих оплату услуг. В перечень таких документов входят: копия кассового чека (в бумажном или электронном виде), копия договора на оказание услуг, банковские реквизиты для перечисления средств, справка о доходах по форме 2-НДФЛ.

Если налоговый вычет оформляется по расходам на спортивные занятия детей, то необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка.   

Как оформить налоговый вычет за спорт?


Оформить налоговый вычет по расходам на фитнес можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте. Также россиянам предоставлена возможность подачи документов через программу «Декларация», которая размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Заполненную декларацию на получение налогового вычета нужно предоставить в налоговую инспекцию по месту жительства.

Какие фитнес клубы попадают под налоговый вычет


Получить налоговый вычет за траты на спортивные услуги можно в тех фитнес-центрах и клубах, которые участвуют в соответствующей программе. Перечень организаций, который предоставляют такое право указаны в перечне Минспорта. Чтобы попасть в перечень компаний, траты за услуги которых могут быть частично возмещены, организации и ИП должны до 1 октября предыдущего года подать заявку в региональный Минспорт.


Как узнать входит ли фитнес клуб в перечень для налогового вычета?


Чтобы узнать, можно ли оформить налоговый вычет за спортивные услуги, которые оказывает конкретная компания, нужно ознакомиться с перечнем организаций, участвующих в программе.  

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#спорт
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В «Руспродсоюзе» сообщили, когда ожидать снижения цен на яйца
«Руспродсоюз»: Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года
18 декабря 2023, 12:31

Фото: istock / sergeyryzhov

Сниженные стоимость куриных яиц ожидается после Нового года. Об этом рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов изданию ТАСС.

«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», — сообщил Леонов.
В «Руспродсоюзе» подсчитали, что средняя розничная цена за десяток яиц превышает 121 рубль. По словам зампреда правления ассоциации, к такому положению частично привело требование торговых сетей продавать куриные яйца ниже себестоимости, которое они выдвигали эти летом.

Ранее экономист Никита Кричевский заявил, что минимальная корзина продуктов в РФ хуже, чем в блокадном Ленинграде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#яйца
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#цены
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Патрушев: Снятие импортной пошлины на яйца практически завершено
17 декабря 2023, 22:48

Фото: iStock/Chalabala

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, что повлияет на итоговую стоимость продукта. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объём, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — цитирует агентство слова министра.

Отмечается, что вопрос о резком росте цен на яйца в России прозвучал во время прямой линии с Владимиром Путиным 14 декабря. В свою очередь президент пообещал, что ситуация будет исправлена в ближайшее время.

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#яйца
#рынок
#президент
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Российские беспилотники и FPV-дроны уничтожили лазутчиков ВСУ под Артёмовском
16 декабря 2023, 03:55

Фото: iStock/vadimrysev

Расчёт разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов российской группировки войск «Юг» выследили, а затем и уничтожили группу лазутчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении СВО. об этом сообщил в субботу в разговоре с РИА Новости оператор одного из беспилотников.
«Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию <...> спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели», — отметил российский военнослужащий.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#сво
#вооружённые силы рф
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Экономист Брагин: Цены на яйца снизятся благодаря рынку
15 декабря 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/ra3rn

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике инвестиционной компании Владимир Брагин заявил, что стоимость яиц снизится сама по себе благодаря законам рыночной экономики.
«Цены выросли, маржа у производителей тоже выросла. Им будет выгодно производить больше, инвестировать в производство продукции — яиц. Импорт, так или иначе, будет расти. Если тем более снизят пошлины. Здесь работа нормальных рыночных законов. Если цена товаров растёт, дальше включаются стандартные рыночные законы, которые приводят к снижению цены», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Брагин.

Так, он отметил, что снижение цены – естественный рыночный процесс, который, конечно, можно ускорить снижением импортных пошлин, однако падение стоимости и так произойдёт.

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#производство
#цены
#снижение
#законы
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Белоруссия готова поставить России излишки куриных яиц
15 декабря 2023, 18:19

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош сообщил о готовности поставить РФ излишки куриных яиц, которые есть в стране.
На данный момент конкретных планов по объёмам поставок нет. 

«Потребление яиц в Белоруссии тоже растёт», — говорит глава ведомства Сергей Бартош. 
Минсельхозпрод, по словам Бартоша, находится в «плотном контакте с министром сельского хозяйства РФ по данному вопросу».

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин.

Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.

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#новости
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ФАС возбудила дела на региональных производителей куриных яиц
15 декабря 2023, 17:38

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Межрегиональное Крымское УФАС обнаружило единовременное повышение цен на куриные яйца крымскими компаниями-производителями ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское».
В тг-канале ФАС России сообщается, что с начала сентября компании допустили рост цен до 94% на яйца. По мнению службы, синхронное повышение цены носит признаки нарушения закона о защите конкуренции. 

Кировское УФАС обнаружило факт повышения цен на яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». 

С начала июня по октябрь нынешнего года фирмы допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%. 

Возбуждены дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения. Компаниям грозят штрафы.

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин. Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.

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#фас
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