Крупнейший производитель лосося «Инарктика» выпустит на рынок еще 3,3 млн акций

Фото: istockphoto/ChristinaPrinn
Крупнейший в России производитель лосося «Инарктика» в рамках SPO (англ. Secondary Public Offering, повторное публичное размещение - ред.) выпустит на торги Московской биржи дополнительно 3,3 миллиона акций. Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 23 по 29 ноября.
Компания занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря. «Инарктика» является крупнейшим в России производителем аквакультурного (выращенного в искусственных условиях) лосося.
Читайте также:
Росрыболовство: В России должны подешеветь горбуша и красная икра
В России стали чаще покупать красную икру
«Оживление экономики»: Экономист объяснил укрепление рубля
Александр Бойцов