«Оживление экономики»: Экономист объяснил укрепление рубля

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15 ноября доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Такие данные приводит Мосбиржа. В причинах укрепления российской национальной валюты «Радио 1» разбиралось с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.
«Уже несколько дней рубль укрепляется достаточно стабильно и уверенно. Это означает, что, во-первых, сработали меры правительства, которые направлены на возврат валютной выручки в Россию. Это сдержало спекулянтов с предшествующего повышения курса доллара по отношению к рублю. Во-вторых, судя по всему, наконец-то оживилась российская экономика, которая начала показывать признаки серьезного оживления», - объяснил Беляев.
По его словам, именно оживление российской экономики является фундаментальным курсообразующим фактором, который, предполагает экономист, уже начал работать. Таким образом, по Беляев считает, что можно ожидать укрепления рубля по отношению к доллару. Однако происходить это будет не быстро и не до фантастических отметок.
«Будут колебания в районе 90-91 руб за доллар в течении какого-то времени. Дальнейшие показатели будут зависеть от того, как будет работать российская экономика. Курс валюты является индикатором того, в каком состоянии находится экономика страны. Стабильное и последовательное укрепление национальной валюты указывает на укрепление российской экономики», - отметил собеседник «Радио 1».
Он также пояснил, что на фундаментальной основе курс укрепляется без каких-то скачков. Таким образом, важно, чтобы курс рубля стабилизировался вокруг определенной отметки, которая сложится в результате фундаментального фактора, заключил Беляев.
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