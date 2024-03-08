Курс биткоина достиг абсолютного максимума в $70 тыс. и сразу обвалился

Фото: РИА Новости/ Алексей Сухоруков
Биткоин вечером 8 марта обновил абсолютный максимум, но сразу обвалился, передает РБК.
Так, курс биткоина (BTC) достиг отметки $70 тыс. на трех крупных криптобиржах — Coinbase, OKX и Bybit. На крупнейшей по объемам торгов бирже Binance его цене не хватило $10 до данного показателя.
По данным сервиса Coinglass, в течение часа были ликвидированы длинные позиции в биткоине почти на $20 млн. То есть трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило денег для их обеспечения.
Ранее биткоин обновил исторический максимум в 69 тыс. 5 марта. И аналогично сразу обвалился более чем на 7%, сумев однако восстановиться на следующий день.
Эксперты в целом отмечают позитивную динамику на криптовалютном рынке. Аналитики Bitfinex, в частности, зафиксировали весомый приток капитала в рынок криптовалют и взлет стоимости мемкоинов вместе с токенами категории «искусственного интеллекта».
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По данным сервиса Coinglass, в течение часа были ликвидированы длинные позиции в биткоине почти на $20 млн. То есть трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило денег для их обеспечения.
Ранее биткоин обновил исторический максимум в 69 тыс. 5 марта. И аналогично сразу обвалился более чем на 7%, сумев однако восстановиться на следующий день.
Эксперты в целом отмечают позитивную динамику на криптовалютном рынке. Аналитики Bitfinex, в частности, зафиксировали весомый приток капитала в рынок криптовалют и взлет стоимости мемкоинов вместе с токенами категории «искусственного интеллекта».
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Ювелина Бернст