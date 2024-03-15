Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля

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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 4 марта текущего года. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.
Отмечается, что курс американской валюты повысился на 36 копеек и составил 92,08 рубля, юань – на 5 копеек, до около 12,75 рубля, евро – на 51 копейку, до 100,31 рубля. По словам старшего портфельного управляющего УК «Первая» Якова Яковлева, валютный рынок остается сбалансированным.
Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля из-за выборов президента в России на следующей неделе. Он отметил, что доллар может стоить меньше 91 рубля, евро — 98-99 рублей.
Напомним, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявляла, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.
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Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля из-за выборов президента в России на следующей неделе. Он отметил, что доллар может стоить меньше 91 рубля, евро — 98-99 рублей.
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Екатерина Коршунова