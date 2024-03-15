Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля

Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля

Курс доллара на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 4 марта
15 марта 2024, 15:54
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 4 марта текущего года. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.
Отмечается, что курс американской валюты повысился на 36 копеек и составил 92,08 рубля, юань – на 5 копеек, до около 12,75 рубля, евро – на 51 копейку, до 100,31 рубля. По словам старшего портфельного управляющего УК «Первая» Якова Яковлева, валютный рынок остается сбалансированным.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля из-за выборов президента в России на следующей неделе. Он отметил, что доллар может стоить меньше 91 рубля, евро — 98-99 рублей.


Напомним, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявляла, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.

Читайте также:

Экономист Беляев объяснил повышение курса доллара

Курс доллара поднялся выше 90 рублей

Инвестстратег Бахтин заявил об укреплении рубля из-за выборов в России
#доллар
#евро
#рынок
#ук
#курс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вернёмся в СССР: экономист Смирнов рассказал о блокировке параллельного импорта в РФ
Производители бытовой техники активно блокируют параллельный импорт в Россию
15 марта 2024, 10:51

Фото: iStock/starush

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta приступили к блокировке поставок своей продукции в Россию через параллельный импорт.
Ещё в годы СССР производимая в стране продукция сильно уступала по качеству зарубежным аналогам, рассказал в беседе с «Радио 1» доктор экономических наук Сергей Смирнов. Это связано с тем, что упор делался на обслуживание оборонных отраслей, а производство бытовой техники для рядовых граждан велось по остаточному принципу.

В настоящее время отечественные производители не могут в полной мере заменить западную технику. Если же и появится российская продукция, то она будет значительно выше по цене, и велика вероятность её несоответствия высоким стандартам качества.

«Если не будет отечественных аналогов, то благоприятные перспективы открываются перед ремонтом бытовой техники. Времена, когда можно было относительно дёшево заменить вышедшую из строя технику, наверное ушли в прошлое. Поэтому сфера бытовых услуг, ориентированная на ремонт техники, которая практически ушла, сейчас вернётся, потому что из этой техники (зарубежной – ред.) будут выжимать всё», – спрогнозировал экономист.

Он также предположил, что Россия на какой-то определённый период вернётся в советские времена.

Говоря о поставках китайской бытовой техники, Смирнов отметил риск попадания страны под вторичные санкции. У западных государств есть много рычагов давления на Китай.

При этом китайская техника, конечно, продолжит заполнять российский рынок. Однако важно понимать, что бытовая техника, которую Китай производит для своих граждан, значительно отличается по качеству от той, которую продают россиянам.

В результате, на фоне отсутствия конкуренции с мировыми брендами на российском рынке, Китай не станет упускать своей выгоды. Это приведёт к значительному росту цен на продукцию.

«Будет скорее всего не дефицит количества, а дефицит качества», – заключил экономист.

Читайте также:

Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ

«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая

Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России
#техника
#производители
#импорт
#россия
#экономика
#рынок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске открылся двухэтажный ресторан
15 марта 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Новый двухэтажный ресторан «АМА» открылся на улице Липовой Рощи в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря новым предприятиям общественного питания в муниципалитетах появляются дополнительные рабочие места. Городская среда становится более комфортной. Кроме того, если кафе или ресторан завоёвывает заслуженную славу, он становится точкой притяжения не только для местных жителей, но и для туристов», — отметил важность появления таких предприятий глава министерства Владислав Мурашов.
Для гостей подготовлено разнообразное меню с морепродуктами, причём гребешки, устрицы и морские ежи подаются прямо из ресторанного аквариума. Есть блюда и для любителей мяса, а также необычные равиоли и пицца. Кроме того, по воскресеньям для юных посетителей ресторана организуют мастер-класс «Школа пиццы».

Ресторан работает с 9 утра до 23:00 по адресу: Красногорск, улица Липовой Рощи, дом №6к1.

Читайте также:

В Минсельхозпроде МО рассказали, где можно будет попробовать необычные блины

В Подмосковье выросло производство мясных консервов

В Подмосковье запускают новое кондитерское производство
#красногорск
#рестораны
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
15 марта 2024, 07:01

Фото: iStock/ digitalgenetics

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta стали активно блокировать поставки своих товаров в Россию через параллельный импорт, пишет «Коммерсантъ».
По сведениям издания, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в РФ.

Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли утверждает, что некоторые товары вышеуказанных марок уже представлены в ограниченном количестве в сети ритейлера.

Ранее параллельный импорт был продлен на 2024 год. При этом в марте выяснилось, что только 14% малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт. Остальные же покупают уже ввезенные в страну товары, находят поставщиков аналогичной продукции из дружественных государств, либо организуют самостоятельное производство.

Читайте также:

Аналитик Кашин: Цены на бытовую химию в России снизятся на 5-7 процентов

«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая

Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России
#производство
#товары
#видео
#денис мантуров
#компании
#мсп
#производители
#импорт
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции
15 марта 2024, 06:40

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Российская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентные санкции, отмечает агентство Bloomberg.
Москва может похвастаться тем, что беспрецедентным международным санкциям не удалось подорвать российскую экономику, которая, напротив, даже выросла в таких условиях, говорится в материале.

В частности, заработная плата в стране «выросла на двузначные цифры», рубль стабилизировался, а бедность и безработица упали до »рекордно низкого уровня». «Это принесло пользу обычным россиянам», констатирует агентство.

В декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Запад ощутил эффект бумеранга от своих же антироссийских санкций. По его мнению, на Западе уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили.

Читайте также:

Песков заявил, что российская экономика окрепла под натиском западных санкций

Минэкономразвития: Экономика РФ выросла на 4,4% в годовом выражении

Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика
#москва
#рубль
#безработица
#плата
#бедность
#запад
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число отставленных от движения поездов РЖД за год выросло более чем вдвое
Число отставленных от движения поездов РЖД за 2023 год выросло в 2,4 раза
15 марта 2024, 05:11

Фото: iStock/ Yury Karamanenko

У РЖД за 2023 год более чем вдвое возросло число поездов, отставленных от движения из-за проблем с локомотивами, пишет «Коммерсантъ». Монополия подтвердила наличие проблемы.
В первую очередь это коснулось поездов, отставленных из-за «отсутствия или ожидание локомотива перевозчика из-за недосодержания эксплуатируемого парка локомотивов к установленному плану по видам движения». Их число выросло за год в 2,4 раза, до 42,6 тыс. Проблема отсутствия или ожидания локомотивных бригад напротив сократилось на 15,7%, до 3,7 тыс.

В РЖД отметили, что в связи с большим объемом ремонта локомотивов и их длительного нахождения у сервисных компаний сокращаются возможности вывоза груза.

В сервисных предприятиях заверили, что начали производить превентивную замену критических деталей, что должно снизить число неисправностей. Однако аналитики наблюдают нехватку комплектующих и персонала у сервисных организаций и не прогнозируют перспектив быстрого улучшения ситуации.

Читайте также:

В РЖД вводят скидку 15% на путешествия с детьми

Работник локомотивного депо в Подмосковье попался на краже топлива у РЖД

РЖД сбираются персонифицировать перевозку животных при оформлении билета
#парк
#ржд
#бизнес
#реклама
#ценности
#итоги
#сервис
#компании
#план
#дефицит
#сотрудники
#интервью
#развитие
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против передачи Украине активов России
Politico: Венгрия, Мальта и Люксембург — против передачи Киеву активов РФ
15 марта 2024, 03:52

Фото: iStock/Markus_Volk

Венгрия, Мальта и Люксембург высказались категорически против плана председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании прибыли от замороженных активов России в пользу Украины, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, представители трех стран высказали несогласие с планом на встрече европейских послов 13 марта. Они считают, что реализация такого плана «осложнит переговоры» о вариантах использования российских активов.

Politico отмечает, что послы Венгрии, Мальты и Люксембурга сделали свои заявления перед саммитом лидеров ЕС, который пройдет на следующей неделе.

12 марта британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов — €2–3 млрд — уже в июле. Еврокомиссия, как пишет американское издание, подготовила план по конфискации прибыли, полученной после февраля 2024 года.

Члены ЕС не имеют единого мнения по вопросу санкций и их возможных последствий для единой европейской валюты. Кроме того, существует вероятность выхода инвесторов из европейских активов из-за опасений конфискации их средств.

Ранее лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.

Читайте также:

Россию хотят принудить компенсировать Украине убытки

Reuters: ЕС вряд ли конфискует замороженные российские активы

Bloomberg: Украину не спасут конфискованные активы России
#россия
#украина
#деньги
#венгрия
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индия приостановила закупки премиальной нефти России
«Коммерсантъ»: Индия приостановила закупки нефти сорта ВСТО
15 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/ kodda

Крупнейший покупатель морских партий российской нефти — Индия — уже два месяца не приобретает нефть российского премиального сорта ВСТО, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.
Ранее страна резко сократила отгрузки другого премиального сорта нефти — Sokol — из-за разногласий в расчетах за нефть, а также в связи с опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть.

Основным потребителем нефти ВСТО является Китай (800 тыс. баррелей в сутки, б/с, в 2023 году). В Индию в 2023 году поставки ВСТО составляли в среднем порядка 95 тыс. б/с.

Сорт ВСТО отгружается из дальневосточного порта Козьмино, Sokol — с сахалинских месторождений.

Читайте также:

Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

США и союзники обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из России

Минфин США подверг санкциям перевозившие российскую нефть танкеры
#китай
#нефть
#поставки
#индия
#экспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цены на автомобили из ЕАЭС увеличатся на 25% с 1 апреля
Автоэксперт Бургазлиев: цены на автомобили из ЕАЭС увеличатся на 25% с 1 апреля
15 марта 2024, 03:29

Фото: iStock/ djedzura

С введением новых правил таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стоимость машин для россиян подскочит почти на четверть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.
«По моим расчетам, цены на такие автомобили могут увеличиться на 20–25%, — прогнозирует он.

С 1 апреля российское правительство усилит контроль над порядком расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. Налоги и сборы, не доплаченные из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых так в РФ, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юридическими лицами, заявили ранее в кабмине.

Для граждан и компаний, которые ввозят машины из стран ЕАЭС с процедурой растаможивания в России, ничего не изменится.

Читайте также:

В России осталось около 100 тысяч китайских легковушек

Россияне доплачивают до 840 тыс. рублей утильсбора за машины

Названы марки машин с АКПП до миллиона рублей
#автомобили
#рынок
#налоги
#правительство
#контроль
#цены
#страны
#машины
#рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центробанк поддержал запуск жилищных вкладов в России
«Известия»: ЦБ поддержал запуск жилищных вкладов в России
15 марта 2024, 01:45

Фото: iStock/ sommart

Центробанк России поддержал идею запуска жилищных депозитов в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
На днях кабмин подготовил одобрительный отзыв на соответствующий законопроект, сообщил источник редакции в правительстве. Согласно инициативе, договор жилищных сбережений можно будет открыть не менее чем на год. Средства с него разрешат применять только для приобретения жилья или финансирования договоров в долевом строительстве.

Жилищные сбережения будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей (по остальным депозитам показатель достигает 1,4 млн рублей), следует из документа. В Агентстве по страхованию вкладов подтвердили газете готовность страховать средства на жилищных депозитах в случае принятия соответствующего закона. Открыть данный депозит сможет лишь физическое лицо.

Читайте также:

В 2024 году россияне впервые должны будут заплатить налог по вкладам

Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд

Российская молодёжь перестала доверять банковским вкладам для сбережений
#договор
#законопроект
#центробанк
#кабмин
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф