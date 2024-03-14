Инвестстратег Бахтин заявил об укреплении рубля из-за выборов в России

Фото: istockphoto.com/Юлия Корнева
Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля из-за выборов президента в России на следующей неделе.
По его словам, доллар может стоить меньше 91 руб., евро — 98-99 руб.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявляла, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.
Читайте также:
Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов
Курс биткоина достиг абсолютного максимума в $70 тыс. и сразу обвалился
Курс по истории религий России введут в вузах с нового учебного года
«В России состоятся президентские выборы, политическая определённость служит поддержкой рублевым активам. На будущей неделе могут активизироваться продажи валюты экспортёрами, готовящимися к налоговому периоду. Третий момент, который можно трактовать в пользу рубля, – ожидания сохранения ЦБ РФ текущей ключевой ставки на предстоящем заседании 22 марта», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.
Читайте также:
Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов
Курс биткоина достиг абсолютного максимума в $70 тыс. и сразу обвалился
Курс по истории религий России введут в вузах с нового учебного года
Мелисса Тимофеева