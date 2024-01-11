Минфин РФ возобновит продажи валюты и золота

Фото: iStock/ipopba
Минфин России собирается с 15 января по 6 февраля ежедневно продавать иностранную валюту и золото на сумму 4,1 миллиарда рублей в рамках бюджетного правила. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своём сайте.
Продажи валюты и золота возобновятся впервые с августа прошлого года, когда было принято решение вернуться к закупкам валюты и золота в ФНБ. По графику, до 12 января Минфин ежедневно приобретает из за 11,7 миллиардов рублей.
Читайте также:
Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы
США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва
Рублю предсказали падение до 110 за доллар из-за замедления глобальной экономики
Анастасия Чинкова