Масляков: Уход Renault из России напоминал отступление с подрывом мостов

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Директор по развитию автомобильного завода «Москвич» Олег Масляков рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться предприятию после того, как Россию покинул бывший собственник производственной площадки концерн Renault. Французская компания не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих.
Решив покинуть российский рынок в один момент, Renault словно сжег за собой все мосты и оставил после себя фактически пустое место, подчеркнул собеседник агентства. Поэтому руководство и работники «Москвича» запустили сборку и последующее серийное производство автомобилей практически с нуля, заключил Масляков.
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