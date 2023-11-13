Россиян стали чаще обманывать при внесении предоплаты за машину

Фото: iStock/mesteban75
В России приобрёл большой размах новый способ обмана при покупке автомобиля.
Об этом рассказал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов, его цитирует Autonews.
Количество мошенников, предлагающих привезти автомобиль под заказ, в данный момент составляет порядка четверти от общего количества объявлений в сети. Зачастую они привлекают потенциальную жертву низкими ценами. Мошенники предлагают водителям внести предоплату в 5-10%. Но в процессе данная сумма может сильно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней.
Читайте также:
Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО
Автоэскперт Шкуматов прокомментировал разрешение на регистрацию авто без ОСАГО
Haval отзовёт в РФ 55 тысяч автомобилей
Количество мошенников, предлагающих привезти автомобиль под заказ, в данный момент составляет порядка четверти от общего количества объявлений в сети. Зачастую они привлекают потенциальную жертву низкими ценами. Мошенники предлагают водителям внести предоплату в 5-10%. Но в процессе данная сумма может сильно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней.
«Свежий пример: BMW X5 2023 года выпуска, цена —5 миллионов рублей. Ну тут сразу должен возникнуть вопрос, как это может быть, когда в Германии и США эта машина сейчас стоит больше 100 тысяч евро. То есть для клиента это уже первый сигнал серьезно задуматься», —предупреждает Кирилл Чернов.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Читайте также:
Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО
Автоэскперт Шкуматов прокомментировал разрешение на регистрацию авто без ОСАГО
Haval отзовёт в РФ 55 тысяч автомобилей
Мария Фирсова