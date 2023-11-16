МИД РФ: Кишинёв не выполнил ни одной договорённости по газу с 2021 года

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Молдавская сторона систематически не выполняет достигнутые с «Газпромом» в 2021 году договорённости. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Несмотря на подписание соответствующих документов, ни одна из договорённостей по сути не была выполнена, отметил замглавы российского МИД. По словам Галузина, молдавский отчёт аудита исторической задолженности, на основании которого Кишинёв заявляет о «фактическом отсутствии долга», не соответствует международным стандартам и нормам, а потому является юридически ничтожным. Российская компания заявила о несогласии с решением Кишинёва по долгу и намерена отстаивать свои права.
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Александр Бойцов