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Санду заявила, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн

14 ноября 2023, 10:23
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду сообщила об ответственности «Газпрома» как акционера «Молдовагаза» за долги.
Президент сообщила о доказательствах того, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн», — заявила Майя Санду в эфире Radio Moldova.

По её словам, «Газпром» - акционер «Молдовагаза» и несёт ответственность за долги.

Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга компании перед «Газпромом». Его опубликовало молдавское Министерство энергетики в сентябре.

6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики готовы оплатить $8,6 млн долга «Газпрому».

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.

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#газпром
#политика
#долги
#деньги
#новости
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Российский бизнесмен Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании
06 декабря 2023, 21:28

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бизнесмен Артём Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края, обвинил США в политически мотивированном преследовании. Об этом сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Госдеп США пообещал семь миллионов долларов тому, кто раскроет данные о местонахождении Усса, объявленного в международный розыск. Отмечается, что такая мера была принята в связи с обвинением об уклонении от санкций и отмывании денег. 

В беседе с изданием бизнесмен поспешил разочаровать общественность в том, что никто не получит обещанное американским ведомством вознаграждение. Свою позицию Усс объяснил тем, что факты, подтверждающие его виновность, отсутствуют. 

По словам бизнесмена, он проживает на территории России с апреля этого года. За всё это время правоохранительные органы США ни разу не попытались продолжить его преследование, лично от него получить какие-либо объяснения или связаться в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи. 

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#розыск
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#бизнесмен
#россия
#сша
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США выделили Киеву пакет помощи, предупредив, что он может стать одним из последних
США выделили новый пакет помощи Украине на 175 млн $
06 декабря 2023, 21:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине», - пояснил Блинкен.

В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.

Ранее агентство Reuters писало, что Евросоюз поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год. Отмечается, что инициатива по ускоренному производству снарядов по контрактам через Европейское оборонное агентство позволила сделать лишь около 60 тысяч снарядов для ВСУ.

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#сша
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#боеприпасы
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#всу
#ракеты
#блинкен
#пво
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Евросоюз не поставил Украине и половины обещанных снарядов за 2023 год
Reuters: Украина вместо миллиона получила 480 тысяч снарядов от ЕС
06 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что инициатива по ускоренному производству снарядов по контрактам через Европейское оборонное агентство позволила сделать лишь около 60 тысяч снарядов для ВСУ. 

Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке миллиона снарядов. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. 

Ранее французский политолог Франсуа Асселино раскрыл, удастся ли президенту Эммануэлю Макрону переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить мнение о вступлении Украины в ЕС и финансировании страны. 

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#евросоюз
#поставки
#вооружение
#снаряд
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Путин охарактеризовал отношения России и Саудовской Аравии
Путин: у РФ и Саудовской Аравии хорошие отношения во всех областях
06 декабря 2023, 20:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путина заявил, что у РФ с Саудовской Аравией хорошие отношения по все направлениям, в том числе в экономике.
Ранее стало известно, что Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.


«У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях», - заявил российский лидер.

По его словам, на встрече важно обменяться информацией и оценить происходящее в регионе.

Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.

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#путин
#рф
#истребители
#переговоры
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Политолог Журавский: Угрозы Прибалтики закрыть границы с РФ — лишь заявления
06 декабря 2023, 19:24

Фото: istockphoto.com/eyecon

Политолог, вице-губернатор Калининградской области в 1996-1998 гг. Сергей Журавский заявил, что угрозы Прибалтики закрыть границы с Россией пока являются лишь словами.
«Прибалтика давно заявляет о своих жестки, предполагаемых решениях отношении России, но она смотрит на своих старших братьев по ЕС, по НАТО и будет копировать их поведение. Финляндия не навсегда закрыла границы, а на несколько недель. Пока заявления стран Балтии о закрытии границ с России – это всего лишь заявления», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Журавский.

При этом, он добавил, что для самих прибалтийских стран такие шаги не будут выгодными, поскольку, по мнению эксперта, промышленности практически нет, и, соответственно, перспектив к экономическому росту тоже.

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#ес
#нато
#финляндия
#россия
#граница
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Стало известно, когда Финляндия откроет все КПП на границе с Россией
Yle: Финляндия откроет КПП на границе с Россией 14 декабря
06 декабря 2023, 19:24

Фото: iStock/Iri-s

Финляндия собирается открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря. Об этом изданию Yle сообщил заместитель командующего погранслужбы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.
Он отметил, что несколько часов уйдёт на демонтаж ныне стоящих заграждений, после чего движение будет полностью восстановлено. 

При этом Ахтиайнен добавил, что ограждения не будут убраны сразу, поскольку при необходимости ограничения на финско-российской границе вновь могут быть продлены. 

На данный момент все пропускные пункты на границе закрыты. В связи с такими ограничениями пострадали и сами финны, которые не могут попасть в Россию к родственникам. 

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#финляндия
#россия
#граница
#ограничение движения
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Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию
Путин прилетел в Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии
06 декабря 2023, 19:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию.
В Эр-Рияде российский лидер встретится с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. 

Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ. 

В четверг, 7 декабря, Путин в Москве встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

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#владимир путин
#москва
#переговоры
#встреча
#сотрудничество
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Сенатор Цеков: В Европе начинают понимать, что Украине не одержать победу
06 декабря 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/makaule

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что на Западе политики начинают приходить к пониманию того, что Киеву не удастся одержать победу в украинском конфликте.
«Заявление министра обороны Германии еще раз доказывает, что контрнаступление Украины провалилось. Сейчас происходит прозрение, и уже все понимают, что у Украины нет никаких шансов одержать победу <...>. Хотя год назад руководители европейских стран были уверены в обратном и заявляли о неминуемой победе», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.

Он также высказал мнение о том, что Запад должен оставить Украину в покое и подталкивать её к дружбе с Россией, поскольку добрососедские отношения с нашей страной единственный шанс процветания и благополучия для Украины.

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#мнение
#запад
#украина
#политика
#европа
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«Работа на Путина»: в чем обвиняют политиков США при отказе помогать Украине
Карлсон: политиков США обвиняют в работе на Путина, если они против Украины
06 декабря 2023, 18:00

Фото: iStock/Andrii Atanov

Американских политиков, которые высказываются против продолжения финансирования Украины, обвиняют в работе на президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.
По его словам, Конгресс США хочет, чтобы украинский конфликт продолжался.

«Вы думаете, что кто-то скажет: "Это же ужасно"? Но почти никто этого не сделал. Почему? Позиция администрации такова, что если вы не поддерживаете это, если не хотите присылать еще 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, то вы работаете на Владимира Путина», — отметил Карлсон.

Он также считает, что, финансируя конфликт на Украине, США сильно ослабили собственные позиции. Журналист уверен, что ВСУ не смогут победить Россию на поле боя, а значит отправлять новых солдат на линию боевого соприкосновения совершенно бессмысленно.

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#сша
#конфликт
#журналист
#всу
#макрон
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