Санду заявила, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Президент Молдавии Майя Санду сообщила об ответственности «Газпрома» как акционера «Молдовагаза» за долги.
Президент сообщила о доказательствах того, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.
По её словам, «Газпром» - акционер «Молдовагаза» и несёт ответственность за долги.
Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга компании перед «Газпромом». Его опубликовало молдавское Министерство энергетики в сентябре.
6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики готовы оплатить $8,6 млн долга «Газпрому».
Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.
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«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн», — заявила Майя Санду в эфире Radio Moldova.
Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга компании перед «Газпромом». Его опубликовало молдавское Министерство энергетики в сентябре.
6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики готовы оплатить $8,6 млн долга «Газпрому».
Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.
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Мария Фирсова