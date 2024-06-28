Миллер рассказал, когда Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность РФ станет крупнейшим поставщиком природного газа в Китай. Слова Миллера публикует Telegram-канал холдинга.
Уточняется, что ежегодная мощность «дальневосточного» направления оценивается в десять миллиардов кубометров газа. Оно будет пролегать по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь.
По словам Миллера, в следующем году ожидается, что объемы экспорта по данному маршруту достигнут проектного «потолка» в тридцать восемь миллиардов кубометров.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ ориентируется на мировые тенденции, а не на политические конъюнктуры. По словам Путина, на Востоке формируются новые центры экономического роста, где основной потребитель покупает газ, нефть и уголь.
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По словам Миллера, в следующем году ожидается, что объемы экспорта по данному маршруту достигнут проектного «потолка» в тридцать восемь миллиардов кубометров.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ ориентируется на мировые тенденции, а не на политические конъюнктуры. По словам Путина, на Востоке формируются новые центры экономического роста, где основной потребитель покупает газ, нефть и уголь.
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Екатерина Коршунова