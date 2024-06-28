Миллер рассказал, когда Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. Проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого доход, а покупатели — выиграют. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».