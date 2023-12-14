Путин объяснил, почему Россия на самом деле начала поставлять газ на Восток

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Россия ориентируется на мирровые тенденции, а не на политические конъюнктуры. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 декабря на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
«Мы ничего никогда не делали по политическим мотивам и делать не собираемся. Поворачиваться на Восток мы начали ещё до конфликта на Украине, — газопровод «Сила Сибири» же раньше начали строить. Потому что на Востоке создаются новые центры экономического роста, там основной потребитель возникает, там покупают и газ, и нефть и уголь», — сказал Путин.Президент добавил, что Россия думает о расширении поставок газа в Китай.
Напомним, США и ЕС начали вводить санкции против РФ после того, как началась СВО на территории Украины. Таким образом, западные государства пытались отрезать российскую сторону от остального мира. Путин уже отмечал, что антироссийские санкции будут лишь усиливаться, несмотря на то, что Запад наказывает ими сам себя.
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Екатерина Шмакова