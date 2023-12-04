Россиянам раскрыли, что будет с ценами на новостройки из-за рекорда нераспроданного жилья

Фото: IStock/Oleg Elkov
Объём нераспроданного жилья в российских новостройках достиг 71,1 млн квадратных метров, что стало рекордным показателем с января 2020 года. Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Московской области Валерий Мамчур объяснил в беседе с «Радио 1», почему это произошло и ждать ли снижения цен на квартиры.
По словам эксперта, во многом эту картину сформировала льготная ипотека. Мамчур подчеркнул, что застройщики перестали бояться возводить новые дома, поскольку государство начало им помогать, подогревая спрос на новостройки среди населения.
При этом, несмотря на рекордные цифры несданного жилья, ожидать снижения стоимости недвижимости не стоит, уверен собеседник. Мамчур отметил, что сегодня россияне смотрят в сторону нового жилья, поскольку на вторичное предлагают высокие ставки по ипотеке.
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«Государство начало помогать застройщикам льготной ипотекой. Застройщики получали финансы на строительство, а потом закладывали какую-то часть квартир в будущее. Они знали, что цены на квартиры не упадут, поэтому несколько ликвидных квартир оставляли себе, чтобы в будущем продать подороже», — отметил эксперт.
«Я не думаю, что будет снижение цены, пока есть льготная ипотека. Ведь если ипотеку брать на готовое, вторичное жильё, она будет сильно дороже, чем на то, которое предлагает застройщик», — заключил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова